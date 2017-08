Comisión de Economía y Finanzas tomará en consideración las consultas del proyecto de impuesto inmueble

Las opiniones de quienes participen en el periodo de consultas del Proyecto de Ley 509, que modifica el Código Fiscal, en materia de impuesto inmueble, serán tomadas en cuenta durante la discusión de esta iniciativa en la Comisión de Economía y Finanzas.

La diputada Dana Castañeda, presidenta de esta comisión, aseguró las consultas serán una herramienta de valoración para cuando se inicie el debate del proyecto.

De acuerdo con Castañeda, más de 150 personas se inscribieron para el periodo de consultas, que se extiende hasta este 24 de agosto, sin embargo; de ser necesario alargar el tiempo, las consultas se podrían extender hasta el próximo lunes o cuando todas las personas que deseen opinar y se hayan inscrito, logren hacerlo.

Cada orador tiene 10 minutos para emitir sus comentarios. Este miércoles que se inició el procedimiento, 20 personas, entre representantes de gremios, abogados y ciudadanos a título personal, participaron de las consultas, que se reanudan este jueves a las 10:00 a.m. en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional.

Veinte expositores en representación de gremios y a título personal participaron de consultas en Com. Economía Mañana reanuda a las 10:00 am pic.twitter.com/MswsRbFUzd — Asamblea Nacional (@asambleapa) 23 de agosto de 2017

Los participantes hacen uso de la palabra en el orden en que se inscribieron, explicó la diputada, quien aseguró que lo que buscan es nutrir el proyecto y escuchar a todos los sectores del país.

Castañeda dijo que no existe ningún apuro en acabar las consultas, porque necesitan un proyecto que brinde tranquilidad al país.

Por su parte, Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), señaló que ven con buenos ojos que finalmente se aborde el tema.

Agregó que definitivamente son de la opinión que en este proyecto hay temas que se pueden mejorar, incluso en el aspecto de conceptos.

Específicamente se refirió al término de Patrimonio Familiar Tributario, el cual consideran es discriminatorio, porque el beneficio dependerá del estatus civil de las personas.

Creemos que debemos abocarnos a lo que teníamos antes. El método de fincas o residencias principales y en base a eso, asignar el impuesto”. Severo Sousa-Conep

Además, el Conep considera que la tasa, se puede mejorar y bajar un poco más para incluir muchas más personas.

No vemos por qué se hace necesario en este proyecto incluir al sector privado para que sea el que pague la consecuencia de este descuento”. Severo Sousa-Conep

Lo anterior fue sustentado por Sousa al reiterar que se le eliminan los incentivos a la construcción, se retira la exoneración a zonas francas e hidroeléctricas, con el ánimo de buscar una renta sustituta lo cual no es necesario.

Según el representante del Conep, para el primer año se dejarán de recaudar $40 millones en impuestos con estas rebajas.

En ese sentido cuestionó si es justo ponerle $40 millones de impuesto al sector privado y seguirlo frenando.

Al ser consultado sobre si la iniciativa atenta contra la seguridad jurídica, Sousa expresó que hay temas contractuales y considerando la experiencia, en los próximos gobiernos se verán posibles demandas millonarias que tendrán que pagar los panameños.

C. DE ECONOMÍA | Al final queremos que el pueblo esté tranquilo, es un momento para nutrirnos del sentir ciudadano, dijo Dana Castañeda pic.twitter.com/iv4Zty5aW3 — Asamblea Nacional (@asambleapa) 23 de agosto de 2017

“Pensamos que se debe hacer lo de la finca, un número de finca asignado, todas las fincas pagan independientemente de quién es el dueño”, añadió.

“Lo que se busca es que todos paguemos, los de la clase media profesional, somos los que pagamos, no es la idea que esos que pagamos paguemos más para que los que no pagan dejen de pagar. La idea es que todos de alguna manera, los que no están pagando y quedan dentro de la clasificación, paguen”, recalcó.

El Proyecto de Ley 509, que fue presentado el pasado 10 de agosto en la Asamblea Nacional, mantiene la exoneración del pago de este impuesto por los inmuebles cuya base imponible (propiedad que paga impuesto), incluidas las mejoras, no excedan los $30 mil.

Y, según las modificaciones propuestas, se incluye en la exoneración los inmuebles cuya base imponible, incluidas las mejoras, no excedan los $120 mil, siempre y cuando constituyan el “Patrimonio Familiar Tributario” o PFT.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha propuesto aplicar una tasa única de 0.5% sobre la base imponible excedente de $120,000 para toda propiedad que califique como residencia principal y 0.6% sobre la base imponible excedente de $30,000 para cualquier otra propiedad que pueda tener el contribuyente, sean otras viviendas o locales comerciales.

Vea aquí nuestras entregas sobre el proyecto de impuesto inmueble