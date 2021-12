Comisión Nacional de Salario Mínimo sigue sin acuerdo a la vista

El próximo jueves, 15 de diciembre, la Comisión Nacional de Salario Mínimo realizará la última reunión para que los sectores productivos del país (empresarios y trabajadores) presenten sus propuestas para el establecimiento del nuevo emolumento base, que entrará a regir en el país en el 2022, sin embargo, es evidente que existen pocas probabilidades de que ese encuentro culmine con un acuerdo entre las partes.

Según el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, en la reunión previa, realizada el 10 de diciembre pasado, los representantes de diversos sectores económicos como juego de azar, construcción, turismo y servicio doméstico, al igual que empresarios de Panamá Este, proporcionaron información valiosa que serviría para la toma de decisiones el próximo 15 de diciembre.

No obstante, a sólo semanas para que culmine el período establecido para las negociaciones, el escenario indica que no habrá consensos. Los trabajadores piden un salario mínimo de $1.500.00 mensuales. En tanto, la empresa privada no ve viable ningún aumento.

José Antonio Ledezma, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dice que subir los salarios en la coyuntura actual de Panamá no sería conveniente. “A muchas de las empresas si tú le subes el costo para seguir funcionando, lo que vas a hacer es que despiden gente o no contratan a nadie. Lo que más preocupa es que toda esa gente que está fuera y esas familias que necesitan de verdad, no les va a llegar ese salario mínimo, al contrario, perderían sus empleos”, argumentó el empresario a su salida de la reunión que se lleva a cabo en la sede central del Ministerio de Trabajo y Desarrollo

Laboral.

El secretario general de la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Genaro López, dice que debe considerarse el congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad, el establecimiento de un solo salario mínimo para todos los trabajadores, tanto de los sectores público como privado, con una sola región salarial y aumento general de salarios.

El viceministro Tejada, reconoce que las partes se encuentran distantes, pero advirtió que todavía no pierde las esperanzas de alcanzar acuerdos.

En la próxima reunión se recibirá información novedosa por parte de la Contraloría General de la República, por lo que considera el funcionario que todavía hay oportunidad para seguir escuchando y generando espacios y el ambiente para alcanzar consensos.