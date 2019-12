Comité judicial de la Cámara aprueba artículos de juicio político a Trump

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó el viernes acusar al presidente por abuso de poder y obstrucción del Congreso, dando luz verde al voto en el pleno del legislativo la próxima semana.

La resolución pasó con 23 votos a favor y 17 en contra, demostrando que los representantes votaron de manera partidista. Se espera que una situación similar se de en pleno, convirtiendo a Donald Trump en el tercer presidente en pasar por un proceso de destitución en la Cámara en la historia de Estados Unidos.

Una vez el pleno dé luz verde a la acusación, pasará al Senado, controlado por los republicanos. Es en esta cámara donde se llevaría a cabo el juicio político como tal, en el que los senadores son el jurado. Se necesitan dos tercios (67 de los 100 votos) del Senado para “condenar” al presidente y destituirlo.

Después de una sesión de 14 horas el jueves, prolongada por choques entre demócratas y republicanos, el presidente del comité, Jerry Nadler, postergó la votación de los dos artículos de juicio político para el viernes en la mañana.

“Quiero que los miembros de ambos lados del pasillo piensen en lo que sucedió en estos últimos dos días y busquen en su conciencia antes de emitir nuestros votos finales”, dijo el Nadler a los legisladores tras intensos debates el jueves.

A primera hora de la mañana, el presidente Trump criticó a través de su cuenta de Twitter, una vez más, el proceso.

“¿Cómo te hacen un juicio político cuando no has hecho NADA malo (una llamada perfecta), has creado la mejor economía en la historia de nuestro País, reconstruido nuestras fuerzas militares, arreglado el V.A. [Dpto. de Asuntos Veteranos], recortado impuesto, protegido nuestra segunda enmienda y creado trabajo, trabajo y muuuucho más? Locura!”, escribió el presidente.

How do you get Impeached when you have done NOTHING wrong (a perfect call), have created the best economy in the history of our Country, rebuilt our Military, fixed the V.A. (Choice!), cut Taxes & Regs, protected your 2nd A, created Jobs, Jobs, Jobs, and soooo much more? Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019