Cómo afrontar la búsqueda de empleo durante el COVID-19: Tres reglas para iniciar el acercamiento

Cómo es bien sabido, la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha puesto de cabeza todo lo que, tradicionalmente, podía haber sido el acercamiento en la búsqueda de empleo.

Ya sea que seas una de esas personas que se ha quedado sin empleo como consecuencia del virus, seas nueva en el mercado laboral, o hayas estado buscando trabajo desde antes de que el brote comenzara, es importante que sepas que, aun en estas circunstancias, puedes apoyarte en tu red de contactos para conseguir empleo.

Asimismo, es fundamental que entiendas que tendrás que cambiar la forma en que te acercas a tus contactos porque, en este momento más que nunca, es difícil saber exactamente qué decir cuando estás pidiendo ayuda en tu búsqueda de trabajo, y especialmente cuando intentas ser sensible como consecuencia de la pandemia.

Por ello, para empezar, te daremos los tres (3) puntos clave para que tu acercamiento sea efectivo y te coloque un paso más cerca de ese empleo soñado.

Asegúrate de ser específica cuando solicitas información

Las personas tienden a ser más propensas a ayudar cuando saben exactamente lo que pueden hacer, y mucho más en este instante, cuando podrían sentirse abrumados y se sienten inseguros. Aunque podrían querer ayudarte, no necesariamente tienen el ancho de banda para averiguar cómo pueden hacerlo.

Pero si preguntas, “¿Puedes decirme más sobre el trabajo en la industria X?” o, “¿Podrías presentarme a tu compañero de trabajo que está contratando para [el papel Y]?,” les has dado algo concreto a lo que fácilmente podrían decir sí o no. Y una vez que tienen una idea del tipo de ayuda que estás buscando, podrían ofrecerte algunas otras sugerencias.

Esto también significa averiguar lo que quieres de tu próximo trabajo y lo que estás dispuesta a hacer antes de contactar con tu red. Esto incluye saber realmente quién eres y qué puedes aportar con tu presencia a esa empresa.

Se genuina y enfática

Es necesario que recuerdes que en este momento todo el mundo está luchando. Estamos en una situación sin precedentes, y a menos que hayas mantenido un contacto cercano con alguien, no sabes si han sido despedidos, cesados o si les han recortado el sueldo. Ellos pueden estar lidiando con su propia enfermedad o la enfermedad o pérdida de un ser querido, o con la ansiedad que les produce esta situación y con algunos otros desafíos de salud mental como la depresión, por ejemplo.

Comienza cada correo electrónico con preguntas serias y sinceras sobre ellos y sus seres queridos y tratando de mostrar que esta situación te afecta al igual que a ellos. Procura redactar tus mensajes de manera personalizada y trata de ser lo más conversador posible, teniendo en cuenta lo mucho que los conoces.

Se paciente

No es el momento de presionar o acosar a la gente. Si no has recibido respuesta después de una o dos semanas, está bien que vuelvas a escribir, pero trata de hacerlo de forma suave y educada, si aun así no obtienes una respuesta en ese momento, sigue adelante y no te lo tomes como algo personal. Prepárate para el hecho de que podrías necesitar llegar a más gente de lo habitual para encontrar a alguien que pueda ayudarte debido al situación en la que estamos inmersos.

Aunque buscar empleo en este momento puede llegar a parecer desalentador, es necesario ponerse en marcha y aprovechar las oportunidades que puede brindarte tu red de contactos, al final, nunca se sabe dónde podrían estar necesitando a un profesional con tu perfil y tu experiencia.

No dejarse paralizar por la situación es la clave en estas circunstancias y entrar en contacto con tu red te ayudará a ponerte en movimiento.

Olivia Jara

CEO y fundadora

Salary Coaching for Women