¿Cómo fortalecer la resiliencia tecnológica?

Primero en Asia Pacífico, después en Europa y parte de África y ahora es una verdadera revolución en todo el continente americano, desde la Antártida hasta la Patagonia, las sociedades y las empresas en una carrera contra el tiempo, implementan rápidamente modelos de trabajo que respondan rápidamente a la distancia social, minimizando el impresionante impacto económico que se pronostica.

Empresas y organizaciones están implementando esquemas tecnológicos creativos para responder ante la contingencia del coronavirus (COVID-19), con el objetivo de continuar responsablemente en este nuevo entorno, que también nos ha permitido darnos cuenta cuan colaborativos podemos ser como sociedad.

Impensable una capacidad de coordinación, comunicación, educación, para una reacción tan rápida y eficiente, sin la infraestructura tecnológica y las plataformas digitales.

Según José Fonseca, director general de KIO Enterprise en KIO Networks, hoy tenemos un 425% de incremento semanal en visitas y consultas digitales a organismos de salud mundial (World Health Organization WHO, Centers for Disease Control and Prevention CDC y National Institutes of Health NIH) y, creciendo.

Las empresas e instituciones buscan calcular el impacto por la ausencia de colaboradores, por las fechas inciertas de entregas de insumos, por la desarticulación en cadenas logísticas de suministro, por la búsqueda de nuevas fuentes de abastos y la coordinación extraordinaria de su capital humano.

Explicó Fonseca que ante este escenario apremiante es clave determinar qué tecnologías nos puede auxiliar para lograr elasticidad en capacidad, plataformas de comunicación, evolución hacia la inteligencia artificial aplicada a la automatización de procesos y la colaboración, pero, sobre todo, un ajuste rápido de nuestro modelo de negocios y hacerlo sobrevivir.

“Ya sea en la educación, la salud, las operaciones financieras, el comercio mayorista y minorista, la seguridad, los alimentos preparados, etc, todos los modelos enfrentan el reto de replantearse e incluso rehacerse”, recalcó Fonseca.

Para seguir adelante y mantener la capacidad económica, viabilidad empresarial y continuar con la misión, es vital entender que solo con la aplicación de tecnología se logrará transitar por esta pandemia y salir renovados; hacia un cambio sin retorno.

Esto se puede lograr tomando en cuenta los siguientes aspectos:

1-Hacer ver la oportunidad para adaptarse y reinventarse: De ahí, la organización y su equipo de liderazgo deben comunicarse claramente, reeducar, articular claramente el modelo de negocios nuevo, establecer las herramientas y plataformas digitales que la institución utilizará para la coordinación y comunicación.

2-Acercar el poder de procesamiento y nube Edge computing: Para hacer de la empresa una entidad menos vulnerable con su información, más segura, ágil, eficiente y dinámica. Esta infraestructura de nube híbrida se acerca en puntos más cercanos a los usuarios, y les conecta al alcance global.

3-Nube: Herramienta indispensable para mantener almacenada, disponible y a salvo la información que el negocio genera día con día. Debido a sus características, una de sus aplicaciones es que permite el trabajo colaborativo, ya sea a través del correo electrónico, plataformas de trabajo en línea y acceso a otras nubes geográficamente dispersas y aún nubes globales, por mencionar algunos de los ejemplos más adoptados.

4-Automatización Robótica de Procesos (RPA): En tiempos de contingencia es fundamental recordar que hay operaciones que no pueden detenerse como la gestión de inventario, pagos de nóminas, creación de informes y procesamiento de facturas, que son tareas que cumplen criterios.