¿Cómo impactó la caída de las redes los bolsillos de miles de personas en la región?

Parte de la vida y desempeño económico de miles de personas en Latinoamérica y el mundo se detuvieron esta semana con la caída de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, que suelen ser vehículos para atraer y concretar clientes.

El incidente que duró unas seis horas también golpeó a compañía estadounidense Facebook que perdió cerca de $6,000 millones de capital por la caída de sus acciones.

Alejandro Useche, economista de la Universidad del Rosario de Colombia, quien explicó a la Voz de América que el apagón tecnológico tuvo repercusión negativa para la compañía propietaria de WhatsApp e Instagram al caer 4.99%, lo que se tradujo en una pérdida para Mark Zuckerberg, por la desvalorización de sus acciones.

El experto señaló que a la pérdida del lunes se suma al 7.74% en los últimos cinco días y de 13% en el último mes, por problemas de la compañía, entre estos, el uso de la información.

En el mercado bursátil mexicano el índice MexBol cayó 0.42%, mientras que en la bolsa de Sao paulo el índice Bovespa retrocedió 2.22% y en Santiago de Chile el índice Ipsa descendió 2.11%; entre tanto en Colombia el impacto no fue negativo y eso obedece a que en la Bolsa de Valores de Colombia no hay empresas de tecnología listadas.

“La bolsa de Colombia va muy orientada a empresas de hidrocarburos, sector financiero y compañías de alimentos, nuestra bolsa no es una bolsa tecnológica, ese es uno de los grandes motivos por los que no hubo gran impacto”, aseguró.

Por su parte la presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñones, indicó que la caída de las redes sociales impactó el desarrollo del comercio electrónico, porque es una herramienta que ha sido fundamental en todo el proceso de reactivación económica en Colombia, para el emprendimiento de la pequeña y mediana empresa.

“Como ecosistema tuvimos un impacto muy fuerte, porque justo el lunes empezábamos la jornada de activación de ventas, de Cyber Lunes, que es un programa para activar el desarrollo de todo el ecosistema y, por supuesto, no tener a disposición la red supuso acudir a otro tipo de herramientas para poder promocionar la jornada y hacerla extensiva”, subrayó.

La caída de redes: ¿Un aviso?

Pero la caída de las redes también implica un llamado de atención sociológico.

De acuerdo con Carlos Charry, director de la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, “lo que evidencia es que el bloqueo de las redes sociales es la fuerte dependencia que hemos construido a ellas. No solo en términos económicos, sino en cuánto a decisiones políticas, económicas, empresariales o incluso familiares pasan a diario a través de estas redes sociales”.

El impacto se sintió en los bolsillos

La emprendedora colombiana Samara Yepez, dueña de S&Y Entertaiment Group, en Los Ángeles (California), narró a la Voz de América cómo la caída de las redes sociales mandó al traste un día de trabajo que no se recuperará, que ocasionó pérdidas cercanas a los $10,000 y que la obligará a buscar nuevos permisos de la ciudad, que ya tenía para hacer su trabajo de televisión.

“A raíz de la pandemia tuvimos que reinventarnos y para grabar un comercial de televisión nos tocó modificar los procesos. Los interesados deben grabar un video y enviarlo por WhatsApp, nosotros seleccionamos a los elegidos, y luego viene otra etapa con un nuevo video, y esa tarea fue la que no pudimos realizar, porque no tuvimos comunicación para recibirlos, y había varias personas de otros estados, pero con la caída de las redes, ahora hay que coordinar nuevas fechas. Ya se había contratado el set de grabación, el alquiler del club, los maquillistas, y eso genera pérdidas cercanas a los $10,000”, señaló.

En Colombia, Laura Acosta, propietaria de Ediciones Laura Acosta no pudo vender el producto estrella de su empresa, la Sagrada Biblia, porque cuando justo trataba de cerrar el negocio con un cliente de un pueblito del Meta, se cayeron las redes sociales y el negocio quedó suspendido.

Con este negocio Laura ha sacado adelante a su familia y sabe que afortunadamente solo fue un rato que quedó incomunicada con sus clientes, pero cree que debe buscar otra red social que no se del mismo dueño.

No hice nada. Me vi obligada a tomarme un día de vacaciones, porque no solo no puede vender, sino que no pude cobrar y tampoco supe quién me pagó o quien no, porque a través del WhatsApp es que me envían la foto del recibo de pago”, señaló.