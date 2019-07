¿Cómo invertir en Forex desde Panamá a través de operadores internacionales?

Forex todavía sigue considerándose en Panamá un mercado ‘peligroso’. A pesar de ser el más grande del mundo, el que tiene más volumen de negociación del planeta y el que más inversores atrae a nivel internacional, cuesta limpiar la imagen del FX en la sociedad panameña. Seguramente, las incontables estafas sufridas antes del proceso regulatorio de 2011, ha tenido algo que ver.

Hasta la modificación de la cde 2011, los traders panameños no contaban con la protección adecuada al operar en Forex. La compraventa de divisas era ‘libre’, y cualquier entidad, empresa o incluso particular podía desempeñar el papel de bróker. En este contexto, es fácil que los operadores fraudulentos se multipliquen exponencialmente.

De hecho, las estafas comenzaron a ser habituales con el auge del mercado Forex en Latinoamérica, minando la confianza de los minoristas que operaban a través de cuentas panameñas. La cosa ha cambiado bastante desde que se regulara el mercado de divisas, pero los brókeres internacionales siguen acaparando el grueso de inversores no profesionales. Al menos, ofrecían garantías.

Seguridad de los operadores internacionales

Actualmente, siguen ofreciéndolas. Cuando los operadores de dudosa calidad hacían negocio ignorando a sus clientes, solo pesos pesados del universo FX como Plus500 aportaban transparencia y fiabilidad. Y ahí continúan, a la cabeza de los mejores brókeres para operar en Forex desde Panamá. Puede que no tengan sede en el país (solo tiene oficinas en Reino Unido, Australia e Israel), pero cuentan con una regulación férrea.

En el caso del bróker de Gonen y compañía, su matriz cotiza en la bolsa londinense y responde ante organismos financieros europeos. Esto supone un extra de seguridad para los minoristas panameños, que, además de dirigirse a las autoridades nacionales en caso de necesidad, pueden exigir al operador que cumpla sus obligaciones como ‘bróker MiFID’.

Más control, menos riesgo

La única pega, si es que puede considerarse como tal, es que este derroche de protección implica unas ratios de apalancamiento mucho menores que los ofrecidos por los operadores que no están sujetos a las directrices de la Unión Europea. Lo mismo se puede decir del margen o de los depósitos mínimos necesarios para operar, que son sensiblemente mayores.

Puede que estas condiciones limiten ligeramente las expectativas del trading, pero es una ayuda inestimable en la gestión del riesgo, especialmente en las fases de aprendizaje de los minoristas. Además, cualquier duda en este sentido puede resolverse fácilmente, ya sea a través de la sección de FAQs en la web o haciendo uso del servicio de atención al cliente (ambos disponibles en español).

Instrumentos disponibles en Plus500

Ciertamente, la popularidad de los operadores internacionales responde a la seguridad y al trato directo con sus clientes, por no hablar de su liquidez y la variedad de instrumentos. Pocos brókeres disponen de una amplia lista de índices, incluyendo sectores ‘calientes’, como el del cannabis, el de la ciberseguridad o el de la biotecnología.

En Plus500 se puede negociar incluso con índices poco convencionales, como el BUWIPG (de empresas dirigidas por mujeres), elaborado por BITA, o el BUKHI50P (de empresas afectadas por el Brexit), medido por CBOE. También destaca el índice Crypto10 de BITA, un instrumento que complementa a la perfección la docena de cruces entre el dólar estadounidense y las principales criptodivisas.

Tampoco faltan en la cartera de Plus500 CFDs de todo tipo de activos, incluyendo acciones, materias primas, opciones, ETFs… Con más de 2000 instrumentos subyacentes, es posible diversificar a placer, y siempre con una ficha detallada de cada uno (volatilidad, precio, vencimiento, diferencial, etc.). Lo mejor de todo es que están disponibles tanto en las cuentas reales como en las cuentas demo.

¿Cómo operar con Plus500?

Plus500 cuenta con una plataforma online totalmente intuitiva, de fácil manejo y accesible desde el navegador web o la aplicación corporativa para dispositivos móviles (para iOS y Android). El registro es rápido y sencillo (apoyado por un chat en vivo), pudiéndose vincular directamente a la cuenta personal de Facebook o la de Google para agilizar el proceso.