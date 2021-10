¿Cómo LinkedIn desbancó a otros gigantes tecnológicos en China y por qué se va ahora?

Cada empresa de Internet que hace negocios en China, en última instancia, corre el “riesgo significativo” de chocar con una barrera de censura, aseguran algunos expertos.

El empresario estadounidense Danny Levinson estima que la mitad de sus conexiones de LinkedIn provienen del interior de China. Ha estado utilizando la plataforma de redes sociales durante cuatro años y está involucrado en varias empresas con sede en China que utilizan LinkedIn como uno de sus principales canales de comunicación.

“Desde el punto de vista comercial, ha sido una forma fundamental de ampliar la visibilidad“, dijo Levinson, de 47 años, jefe de tecnología en la firma de inversión de semillas Matoka Capital, con sede en Beijing.

Pero el veterano de la escena tecnológica de China no se sorprendió cuando la empresa matriz de LinkedIn, Microsoft anunció que se retiraría el servicio de redes profesionales de China citando la cada vez mayor supervisión de su contenido por parte del gobierno comunista.

La decisión convierte a LinkedIn en el último gigante extranjero de Internet y en la última gran plataforma de medios sociales estadounidense en perder partes del mercado gigante, tras bloqueos en el contenido de Facebook, YouTube y Twitter.

“Lo que tal vez fue una sorpresa fue cuánto tiempo les tomó tomar la decisión [de irse]”, dijo Levinson. “Probablemente tenían más que perder si se quedaban que si se marchaban”.

LinkedIn aterrizó en China en 2014 y atrajo a 44 millones de usuarios chinos a su red, según la base de datos Statista. El enfoque en las conexiones laborales y el respaldo de Microsoft, que había realizado dos décadas de investigación y desarrollo en China, ayudaron a LinkedIn a mantenerse más tiempo que otros gigantes estadounidenses de internet, explican los analistas.

“Ha habido varias ocasiones en las que he pensado que es interesante que LinkedIn haya sobrevivido tanto tiempo en China y, en última instancia, cada vez que pensaba eso me recordado a mí mismo que es [una plataforma para] publicar currículums y avisos de contratación en gran medida, y esos las cosas no son particularmente problemáticas en China en términos de contenido “, dijo Mark Natkin, director gerente de la firma de investigación de mercado Marbridge Consulting, con sede en Beijing.

“Y parece, según la declaración [de LinkedIn] que donde las cosas se han vuelto problemáticas es exactamente en el tipo de contenido que está básicamente más allá de su función principal”, dijo, refiriéndose al contenido como los artículos de noticias redistribuidos.

Decisión de retirarse

Microsoft dijo que cerraría LinkedIn en China a finales de este año. El sitio de conexión para profesionales se había enfrentado a un “entorno operativo significativamente más desafiante y mayores requisitos de cumplimiento”, dijo en una publicación de blog del 14 de octubre.

“Dado esto, hemos tomado la decisión de retirar la actual versión localizada de LinkedIn, que es la forma en que la gente en China accede a la plataforma global de redes sociales de LinkedIn, a finales de este año”, detalla la publicación del blog.

LinkedIn también afirma que se enfocará en ayudar a los profesionales a encontrar trabajo en China, y ayudará a las empresas chinas con el reclutamiento, iniciando un servicio llamado InJobs. InJobs, sin embargo, no tendrá una fuente social ni funciones para compartir o publicar contenido.

China ha monitoreado internet durante dos décadas: desde el bloqueo de sitios web hasta el filtrando redes sociales, con el objetivo de interceptar material en contra del gobierno. Su última medida, la Ley de Seguridad de Datos, restringe la salida de datos confidenciales de China y requiere que los operadores de Internet entreguen sus datos internos a las agencias de aplicación de la ley, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Shanghai.