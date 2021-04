Cómo reacciona nuestro cuerpo al infectarse de COVID-19

Es importante conocer cómo reacciona nuestro cuerpo al infectarse de coronavirus (Covid-19).

Podemos empezar recordando que es un virus respiratorio y cuando ingresa a nuestro cuerpo empieza infectando la garganta, y que se sujeta a las células de la mucosa del fondo de la nariz. Una vez está allí utiliza las proteínas que sobresalen de su superficie y penetra las membranas de nuestras células.

Según estudios hechos por especialistas de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, y Epidemiólogos de la escuela de higiene y medicina tropical de Londres, Reino Unido, indican que cuando el COVID-19 ingresa al tracto respiratorio durante los primeros días, comienza a producir más virus, entre 10,000 y 100,000 copias, en ese momento nuestro cuerpo produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo.

También genera daños a los cilios, estos son los encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos.

Si las células se infectan, pueden morir, lo que aumenta los desechos y ocasiona incapacidad del cuerpo en mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Al producirse esto se dificulta que el aire fluya y nuestro cuerpo no recibe suficiente oxígeno, lo que puede producir una falla respiratoria y el corazón al no llegarle el oxígeno necesario a través de la corriente sanguínea no puede funcionar, en estos casos el paciente debe ser hospitalizado y conectado a un respirador.

Con 16 meses de pandemia de COVID-19 a nivel mundial, se ha conocido que los síntomas habituales que se presentan son fiebre, tos seca, y cansancio, también hay síntomas menos comunes como pueden ser la pérdida del olfato o del gusto, dolor de cabeza, diarrea y dolor de garganta. La mayoría de los pacientes que padecen del COVID-19 solamente tendrán afección en sus vías respiratorias.

Según la Organización mundial de la Salud (OMS) la respuesta del sistema inmunológico en los pacientes sintomáticos puede ser tan potente que acaba dañando el tejido donde se aloja el virus, y cuando la respuesta es tan vigorosa se suma el problema de la neumonía al daño de órganos como el riñón y el hígado, y es precisamente esta combinación de daños en múltiples lo que puede conducir a la muerte.

Cuando los casos son leves o el paciente es asintomático, suelen no presentar síntomas, Ya que el sistema inmunológico ataca de manera eficaz al virus, sin causar daño a los demás órganos. Es importante recalcar que el 56% de las personas asintomáticas quedan con secuelas de neumonía leve.

Las primeras evidencias científicas indicaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días.

Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de dos semanas y media.

Algunas secuelas que se han observado en pacientes recuperados por COVID-19, es que después de varias semanas quedan con algún grado de limitación funcional, pues parece que los pulmones se deforman y se tornan más rígidos, y eso genera en la persona, una necesidad de respirar más profundamente, lo que en ocasiones va acompañado de dolor.

Y esta reducción al respirar, provoca que la persona tenga una menor capacidad de poder realizar alguna actividad física, ya sea como trotar, manejar bicicleta y hasta para caminar.

Entre otras secuelas que también nos deja el COVID-19 están: Tos, alteraciones en la voz y dificultad para tragar, dolor en el pecho, ritmos cardiacos anormales, dolor muscular de hombro y espalda, miedo y ansiedad, dificultad para manejar tu estado de ánimo, falta de memoria y concentración, limitación para realizar esfuerzos.

Las secuelas van a depender de cómo fue nuestra experiencia particular contra la COVID-19, si fuimos pacientes hospitalizados leves, si nos tratamos en casa, si pasamos de pacientes moderados a graves o si fuimos pacientes muy graves y estuvimos hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Un análisis hecho por especialistas de la salud en España, nos indica que pueden presentarse secuelas más graves, tales como:

Enfermedades cardiovasculares, arrítmicas cardiacas, problemas de coagulación, insuficiencia cardiaca complicada.

Dificultad Respiratoria, afecta las células del pulmón, hay cicatrización en el tejido, limita la función respiratoria, pueden necesitar oxigeno de por vida.

Riñón e hígado, debido a lesión renal o alteración de pruebas de funcionamiento hepático.

Otros, accidentes cerebro vasculares, convulsiones por falta de oxígeno.

Trastornos por estrés postraumático.

Edwin Javier Girón Rodríguez

Cédula: 8-852-1136

Estudiante de Maestría

Universidad Interamericana de Panamá (UIP)