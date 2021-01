Comparación del uso de firmas electrónicas en Europa y Panamá

Para iniciar a hablar de este tema primero debemos aclarar algunos conceptos clave que nos ayudaran a tener un mejor entendimiento del tema que vamos a tratar, el primer concepto que debemos manejar es el de la firma electrónica que comúnmente se confunde con la firma digital que si bien son parecidos no son iguales y cumplen funciones diferentes, la firma digital tiene la función primordial de autenticar el origen y con esto entiéndase que se puede verificar la persona que realizo la firma, no repudio o se entiende también como la imposibilidad de negarse a haber realizado dicha firma y por último y más importante que es la integridad que esta se refiere a no poderse alterar la firma después de haber sido realizada en ninguna parte del proceso en la que esta siendo utilizada.

La firma electrónica por otro lado son un conjunto de datos electrónicos que van ligados a algún documento y esto ayuda a identificar la identidad del autor de la firma y verificar su integridad, en diferentes países se utilizan de diferentes formas y no solo varía dependiendo del país, sino que también varía dependiendo de la empresa que lo esté empleando.

No podemos detenernos a apreciar solamente estos dos tipos de firma pues existe otro método mas que es aquel de la firma biométrica, esta firma es aquella que realizamos en el banco o en alguna caja de compras porque este tipo de firma se refiere exclusivamente a las firmas que realizamos de manera manual en algún tipo de dispositivo electrónico que generalmente son de marca Topaz o Wacom aun que en los últimos años empezó a incrementar el uso de tabletas o notebooks como el IPad o dispositivos Samsung y Huawei.

Este tipo de firma no solo se realiza de manera manual sino que recauda la información de detalles como la velocidad a la que se realiza y la fuerza que se ejerce en las diferentes partes del proceso, esta firma se almacena de manera digital y no puede ser editada en ninguna parte del proceso una vez que es finalizada la tarea de realizar la firma con el lápiz digital, esto le da un sentido de integridad aun que aun así muchas personas se rehúsan a usar este tipo de firmas por creencias antiguas de que si se usa este tipo de firma esta misma podria ser utilizada en cualquier cosa como si fuera un archivo más de algún electrónico, pero claro todos los sistemas de firmas digitales tanto esta la biométrica como la digital y la electrónica poseen altos niveles de seguridad para su uso y existen compañías dedicadas a su uso correcto o a la venta mantenimiento y revisión de cumplimiento de las reglas con software administrativo.

En Panamá previamente se pusieron leyes para regular y seguir el uso de las firmas electrónicas sus servicios y su implementación, esta ley fue cambiada por la ley 83 el 2012 que establecía las reglas básicas para el uso de firmas digitales y electrónicas por parte de entidades estatales para tramites en línea y su implementación gradual y metódica, ahora la ley es una vez mas revisada para ser en beneficio de todos aquellos que la utilicen, este tipo de leyes están siendo aprobadas alrededor del mundo en especial en Latinoamérica en los últimos años para tratar de no quedar muy detrás de los países asiáticos y europeos que ya pusieron en marcha leyes y proyectos al respecto hace décadas.

El uso de este tipo de servicios es un tema de interés en aumento alrededor del mundo debido a sus beneficios o sus posibles puntos negativos, por esto mismo yo ya empecé a incluir en mis talleres contenido acerca de las firmas digitales.

Existen muchos beneficios sobre el uso de este tipo de firmas en especial para las empresas, estos beneficios empiezan con la seguridad e integridad añadida que le da a los documentos pues previamente solo habían dos opciones y estas eran la firma de manera presencial que requería de tiempo de ambas partes y también desplazarse al lugar en especifico en el que se encontraba el documento, otra de las opciones era que el documento sea enviado por correo a esta persona y una vez que lo haya firmado esta lo envié de vuelta al remitente pero este método podía tomar semanas o incluso meses dependiendo de la ubicación de las personas involucradas, con la firma digital este problema se puede evitar ya que realizar esta firma toma minutos y se puede realizar desde cualquier lugar que posea una conexión de internet.

Hay muchos puntos que trabajan en conjunto, estos son que el cambio al uso de la firma digital da el beneficio de utilizar menos papel que consecuentemente es bueno para el medio ambiente, también evita problemas de almacenamiento ya que los papeles rápidamente van acumulándose y terminan ocupando una cantidad considerable de espacio, se ahorra en costos ya que si bien algunas empresas que ofrecen sus servicios de firma digital tienen un costo alto esto aun así no se compara con las áreas en las que utilizarla disminuye el costo y un ejemplo de esto es como se menciono antes el tener que desplazarse a un lugar en especifico que puede ahuyentar a muchos clientes que puede que simplemente no puedan ir a ese lugar o que deseen no ir pero también ayuda en el problema de que para cierto tipo de documentos se requiere una persona en especifico presente y tener a esta persona trabajando para recibir una firma puede resultar costoso y por ultimo esta la reducción del costo en los envíos postales que se tienen que realizar para envíos a otros países o a otras áreas que en algunas instancias pueden ser muy costosos.

Empresas que empezaron a utilizar este tipo de servicios vieron un incremento en sus ventas así también como una mayor satisfacción en los clientes, pero además de esto se vio un mayor numero de conversiones ya que el uso de este servicio brinda valor a las empresas versus una que no lo posee y requiere que el cliente se acerque a alguna sucursal o que pague por el envío a su domicilio.

En países europeos, más notablemente en Dinamarca, Suecia, Suiza y en Alemania, es común que todos posean este tipo de servicio e incluso es visto de manera extraña la falta del mismo, es tan común que no importa el tamaño de la empresa o si nos referimos a un vendedor por redes sociales estos poseen el servicio pues es un beneficio sobre la presencialidad mientras que en países latinos, más notablemente Bolivia y Perú este servicio es prácticamente inexistente para empresas de todos los tamaños o de escala internacional ya que las personas no están acostumbradas a utilizarlos y esto fue un problema bastante grande al inicio de la crisis mundial que se dio a causa de la propagación del virus COVID-19, estos países al igual que muchos se vieron obligados a transformar sus plataformas y sus servicios para poder adaptarse a la nueva realidad mundial, en otros países como en Panamá si bien se usa en algunas empresas no es algo que este al nivel de países como los mencionados anteriormente de Europa y esto se debe en parte a la falta de conocimiento al respecto por parte de las empresas nuevas o pequeñas o de las personas que van a utilizar el servicio.

En conclusión, podemos decir que este servicio no solo es un beneficio para las empresas y empresarios que empiecen a implementarlo, sino que también es un beneficio para las personas que van a adquirir o utilizar ese servicio, es bueno para el medio ambiente, aminora costos operativos y logísticos y por último incrementa la cantidad de personas que pueden utilizar o adquirir algún producto o servicio.

Angel Agrazal

[email protected]

Perito en grafotecnia, formador y coordinador de capacitaciones