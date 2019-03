Competencias que posee un graduado de escuela secundaria

Por lo general, las empresas valoran positivamente los conocimientos teóricos adquiridos por los graduados de secundaria, que sirven de base para la formación específica que recibirán posteriormente, una vez incorporados al mundo de la empresa.

Sin embargo, se echan en falta determinados contenidos formativos, tanto teóricos como prácticos, que establezcan un puente entre el mundo académico y el laboral, un conocimiento más cercano a la realidad de lo que es el mundo laboral en la empresa: “Pasar del saber al saber hacer”, porque no vale solamente con tener conocimientos, sino que también hay que ponerlos en práctica.

Por otra parte, una de las principales carencias detectadas es la de los idiomas, sobre todo del inglés, específicamente en empresas enfocadas al comercio exterior.

Otros idiomas valorados son el francés y el mandarín.

Normalmente el nivel de idiomas es prácticamente nulo, porque la persona puede indicar que tiene un nivel medio de inglés, por ejemplo, pero luego durante una conversación, no llega para nada a los niveles que se requieren para una tener una eficiente conversación con los proveedores o clientes.

También, comparamos nuestros estudiantes con los de otros países, por ejemplo, con los franceses y alemanes encontramos que son una gran competencia, porque suelen saber hasta un tercer idioma y el inglés normalmente lo dominan de forma excelente.

No obstante, la mayoría de los déficits formativos detectados hacen referencia no tanto a contenidos teóricos concretos, sino al aprendizaje de técnicas y herramientas para la inmersión en el mundo laboral y de preparación sobre algunos contenidos prácticos. En este sentido, se descubre la falta de formación básica para el autoempleo (autónomo o emprendedor).

A pesar de las dificultades que hay en la actualidad para emprender, se comenta la falta de iniciativa y creatividad de los propios graduados de secundaria a la hora de intentar convertirse en emprendedores y crear su propia empresa.

Además, en opinión de algunas empresas consultadas, los titulados y tituladas también carecen de conocimientos en técnicas de búsqueda de empleo: Desde que se llama al candidato para una entrevista hasta que es contratado, no saben quién les está llamando, vienen a la entrevista y no saben en qué empresa están, ni buscan información sobre a qué se dedica la empresa y lo más importante no saben hacer currículos, por lo tanto, no saben enfrentarse a una entrevista de selección y no saben venderse.

Otras carencias formativas detectadas están ligadas directamente al ámbito de actividad empresarial, como la contabilidad, atención al cliente y la ética.

En efecto, se han detectado lagunas importantes en estos conceptos y en su formación, el aprender a relacionarse y negociar con los futuros clientes de la empresa basado en ética se debería potenciar.

En cualquier caso, la mayoría de empresas asumen la necesidad de formar a los graduados que se incorporen en al mundo laboral, ya que la educación secundaria sientan solo la base para la vida laboral y la empresa termina de moldearlo y capacitarlo, por eso se considera que la práctica profesional en empresa es un elemento fundamental y clave a potenciar, con el objetivo de ir acoplando los conocimientos adquiridos por el graduado con la realidad del mundo laboral.

Lilian Lizbeth Rojas González

Estudiante de maestría

Universidad Interamericana de Panamá