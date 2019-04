Comunidad internacional reacciona a situación en Venezuela

Distintos países de la región y la comunidad internacional en general tienen los ojos puestos en la situación que se generó desde muy temprano este martes en la base áerea La Carlota, en Caracas, Venezuela, después de que el presidente interino Juan Guaidó y el preso político Leopoldo López hicieran un nuevo llamado a la Fuerza Armada del país. La mayoría de los pronuncuamientos son a favor del líder opositor.

Guaidó inció en su cuenta de Twitter a finales de la mañana que se había contactado con sus aliados internacionales y aseguró que le reiteraron” su respaldo firme a este proceso irreversible de cambio en nuestro país”.

“La Operación Libertad comenzó y vamos a resistir hasta lograr una Venezuela libre”, agregó en un tuit.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Colomabia Iván Duque, quien pidió a militares y a los venezolanos “se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de (Nicolás Maduro”.

También desde Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo pidió a los países miembros del Grupo de Lima continuar con el “apoyo al regreso de la democracia y libertad a Venezuela y definamos de común acuerdo una reunión de emergencia”.

El ministro reiteró el llamado que ha hecho en varias ocaciones el grupo a la fuerza armada venezolana para que manifieste su lealtad a Guaidó, en su función de comandante y jefe de la misma.

“A raíz de los acontecimientos que tienen lugar en Venezuela, hemos estado desde muy temprano en contacto con todos los países miembros del Grupo de Lima, a fin de convocar una reunión de emergencia que nos permita continuar apoyando con toda decisión, el regreso de la democracia y la libertad a ese hermano país”, indicó Holmes.

En EE.UU., la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump está siguiendo “y estamos atentos a la situación en desarrollo” de los acontecimientos en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de seguridad John Bolton también se han pronunciado.

Por su parte, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, publicó en su cuenta de Twitter que su país está observando los eventos “muy de cerca”.

“La seguridad de Juan Guaidó y Leopoldo López debe ser garantizada. Los venezolanos que pacíficamente apoyen al presidente interino Guaidó deberían hacerlo sin miedo a intimidación o violencia”, indicó Freeland.

Watching events today in Venezuela very closely. The safety and security of @jguaido and @leopoldolopez must be guaranteed. Venezuelans who peacefully support Interim President Guaido must do so without fear of intimidation or violence.

