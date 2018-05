Con la meta de alcanzar más de mil citas de negocios, inauguran Expo Turismo 2018

Con la expectativa de alcanzar más de mil citas de negocios entre 250 compradores mayoristas de América Latina, Europa, Asia, Medio Oriente y África se inauguró este viernes 25 de mayo, Expo Turismo Internacional 2018.

Por primera vez en la historia, se logró traer a Panamá este número de compradores mayoristas que permitirá establecer contactos para generar negocios e inversiones, dijo, Gustavo Him, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Por primera vez se ha logrado esta meta y lo que se busca es que esta feria sea una de las más importantes de la región”,

Gustavo Him

Ministro Gustavo Him participa en el acto de apertura de Expoturismo 2018, 250 compradores internacionales participan de este evento ferial, el más importante de centro América #visitpanama #expoturismointernacional2018 pic.twitter.com/HoNh9lRwYv — Autoridad de Turismo (@ATP_panama) May 25, 2018

Gabriel Barletta, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) opina que se debe estimular el turismo con una visión similar a la de países que han logrado convertir esta industria en pilares de su avance nacional.

El destino turístico de Panamá

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines dijo que Panamá ofrece mucho y esto es uno de sus retos, ya que es necesario explicar y vender las opciones para que los turistas quieran visitar el país.

Expo Turismo es una opción de conocer mejor la oferta turística panameña”,

Pedro Heilbron

Reconoce que Panamá no es el destino más fácil de conocer, ya que no todo está señalizado, y mucho de los atractivos no son conocidos porque no están turisteados. A su vez, esto convierte al país en un destino seguro, genuino y de gente amigable.

Dijo que en los últimos cinco años, Copa Airlines ha invertido alrededor de $30 millones en la promoción del país y otros $45 millones en descuentos y metas para mayoristas incluyendo paquetes de Copa Vacaciones, congresos y convenciones.

El producto de parada gratis o free stop permite combinar sus paquetes a el Caribe, Norteamérica u otros destinos con una parada en Panamá por la misma tarifa.

En 2017 más de 20 mil personas visitaron Panamá usando esta facilidad de Copa. Para congresos y convenciones, más de 50 mil personas visitaron el país usando descuentos especiales de la aerolínea.

Nuevo centro de convenciones

Mientras que Rodolfo Del Valle, director de ventas regional de la empresa americana SMG, administradora del Centro de Convenciones de Amador dijo que se espera recibir la obra a finales de 2018 o al menos comenzar con un soft opening.

El nuevo centro contará con alta tecnología, tendrá servicios adicionales como cocina para más de 5 mil comensales, concesión de alimentos y bebidas, más de 1,700 espacios para estacionamientos, entre otras facilidades.

Agenda

Este viernes 25 de mayo, Expo Turismo Internacional 2018 está dedicado a citas entre expositores y compradores.

Los empresarios tendrán acceso a clientes relacionados a incentivos, congresos, convenciones y eventos corporativos y de grupos de 44 países.

El sábado 26 de mayo, la actividad será abierta al público en general de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. para que tengan oportunidad de planificar vacaciones, conocer y obtener ofertas locales e internacionales.