Con la ‘visión de un futuro compartido’ inicia la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial

Durante cuatro días el sector empresarial miembro de Sumarse, celebra la séptima edición de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que este año lleva el nombre de ‘La visión de un futuro compartido’.

Este lunes 6 de agosto empezó esta celebración con la participación de más de 330 asistentes, en donde el sector empresarial habla de la RSE poniendo en contexto sus temas más relevantes y actuales, la realidad de país, impactos y logros obtenidos con sus gestiones y estrategias.

En la conferencia de apertura ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible: Ideas para la acción empresarial’, el enfoque se dirigió a la posibilidad de conectar las estrategias de sostenibilidad empresarial con los ODS y cómo hacerlo.

Esta ponencia que estuvo a cargo de Thony Da Silva, socio de Pizzolante, experto en comunicación y gobernanza corporativa.

El ejecutivo se refirió al rol que ejercen las empresas en los temas ambientales tanto como en lo social y económico, como impacta inclusive al sector empresarial tópicos como el fake news, globalización, fenómenos migratorios, ritmo de la innovación y corrupción.

Aspectos como el efecto que generan las redes sociales y porcentajes que indican que la credibilidad de los CEO se encuentra en un 37% y la de los gobiernos en un 29% fueron parte de lo sobresaliente con respecto a lo importante que es la credibilidad.

La RSE no va a ser suficiente para atender esa realidad y no va a ser suficiente solo por un elemento, y es que cuando nuestras organizaciones crecen, la RSE no crece igual, es decir, no es escalable. Por eso la RSE es el reto que tiene la empresa de dar sostenibilidad a lo que hace” ,