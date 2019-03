Condenan detención de jefe de despacho de Guaidó

El abogado Roberto Marrero, que funge como jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, fue detenido por la policía política de Venezuela (Sebin) después de que fueran allanadas su casa y la del diputado opositor Sergio Vergara.

El operativo de las fuerzas de inteligencia conocidas como Sebin, que responden al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, habría comenzado en la madrugada del jueves, según alertó el propio Guaidó en las redes sociales.

Vergara dijo en su cuenta en Twitter poco después del allanamiento que fue testigo del registro similar en la vivienda de Marrero, así como de la posterior detención de quien es además su vecino. “Al momento de su salida, Roberto (Marrero) me dijo que en su casa fueron sembrados dos fusiles y una granada”.

Vergara dijo que Marrero fue conducido por el Tribunal Primero de Terrorismo, a cargo de la jueza Carol Padilla y los fiscales Farik Mora y Dinorah Bustamante.

Vergara explicó que más de 15 funcionarios entraron a su vivienda “encapuchados”, así como dos fiscales. Lo mantuvieron dos horas, -dijo-, retenido en su vivienda, así como su chofer que finalmente fue arrestado al igual que Marrero.

Luego en otro mensaje en Twitter Vergara explicó que en el operativo, que incluyó el registro de ambas casas, participaron más de 40 funcionarios del Sebin con armas largas y 12 camionetas.

En declaraciones posteriores el jueves, Vergara dijo que tanto él como Marrero fueron víctimas de la violación de derechos humanos. Describió cómo la puerta de su casa fue golpeada y funcionarios del Sebin entraron y le apuntaron con armas.

Dijo que les explicó que él era diputado y que estaban irrumpiendo en su casa de forma ilegal e inconstitucional.

“Me sometieron, me lanzaron al piso, se colocó uno de ellos sobre mi espalda mientras me me pedían que pusiera la cabeza, la cara contra el suelo y las manos en el cuello. Así me mantuvieron durante varios minutos”, narró Vergara.

EE.UU, la OEA y otros países

muestran su condena

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, condenó lo que catalogó como “redadas” y solicitó la liberación inmediata de Marrero.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió en Twitter un mensaje condenatorio.

El asedio de dos de los cercanos colaboradores de Guaidó fue condenado en la madrugada del jueves por el canciller de Colombia en un mensaje de Twitter.

La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo en su cuenta en Twitter: “La tiranía comenzó hoy a ejecutar un plan de detenciones progresivas y siembra de evidencias contra líderes de la oposición”.

Panamá tomará medidas

Juan Carlos Varela, presidente de la Repúblicca de Panamá, dijo que “de no ser liberado de inmediato Roberto Marrero”, el Gobierno de la República de Panamá “tomará medidas concretas en contra de esta violación a la libertad por parte del Régimen de facto en Caracas”.

De no ser liberado de inmediato Roberto Marrero, Jefe de Gabinete del Presidente @jguaido, el Gobierno de la República de Panamá tomará medidas concretas en contra de esta violación a la libertad por parte del Régimen de facto en Caracas. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) March 21, 2019

Varela sostuvo que la detención de Marrero es inaceptable “y atenta contra una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Exigimos su inmediata liberación”.

VOA/ Capital Financiero