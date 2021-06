Conexpa exige al gobierno transparencia en proceso de vacunación contra la COVID-19

El Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá (Conexpa), exigió al Gobierno Nacional, mediante un comunicado, transparencia en el proceso de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), luego de conocerse de la presunta existencia de un centro de vacunación clandestina en la ciudad capital.

“Solicitamos que se realice una investigación exhaustiva y que los responsables sean sancionados como corresponda, por respeto a los miles de personas que, en medio de esta pandemia, esperan la oportunidad de recibir sus vacunas, respetando el cronograma establecido por nuestras autoridades”, señaló el gremio empresarial.

Conexpa explicó que “los hechos denunciados representan una vulneración a la ética y a la confianza del pueblo panameño en las autoridades encargadas de la custodia de estas vacunas compradas con recursos del Estado”.

Igualmente, invitó al gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo, a examinar las actuaciones de sus funcionarios y que a estos también se les aplique el riguroso escrutinio y sanciones respectivas, de corroborarse los hechos denunciados.

“Lamentamos estas acciones que empañan toda gestión que es un pilar importante para ir saliendo de esta crisis sanitaria y, consecutivamente, lograr una rápida recuperación económica”, concluyó el comunicado de Conexpa.

“Corresponde esperar que el MP desarrolle la investigación”; Minsa

“No podemos decir que hubo una falla en la trazabilidad, lo que nos corresponde es esperar que el Ministerio Público desarrolle la investigación”, manifestó Luis Francisco Sucre ministro de salud, al referirse al caso de un supuesto centro de vacunación clandestino ubicado en Coco del Mar, corregimiento de San Francisco, en nota de prensa emanada del Ministerio de Salud (Minsa).

El ministro Sucre, recalcó que les corresponderá a las autoridades competentes investigar si las vacunas salieron del Programa Ampliado de inmunización (P.A.I.), si han sido adquiridas de manera clandestina o eran falsas.

“Nosotros no podemos dar una información que tampoco se maneja claramente y no podemos estar en estos momentos en politiquería barata, primero acusando cuando todavía el Ministerio Público no ha dicho qué pasó”, indicó el titular de salud pública.