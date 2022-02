Confianza de los consumidores panameños se desploma 15 puntos

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en alianza estratégica con The Marketing Group, presentó el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP); el cual, según la medición del mes de enero 2022, marcó 85 puntos, mostrando una disminución de 15 puntos porcentuales al compararlo con la medición anterior (noviembre 2021).

El gerente general de The Marketing Group, Domingo Barrios, comentó que “los resultados presentan una disminución en el nivel de confianza del consumidor, como resultado ante el incremento de casos por la nueva variante del virus y el impacto que tiene en la economía”.

Las expectativas sobre la probabilidad de ahorrar dinero, éstas se mantienen en niveles de desconfianza, presentando un resultado de 51 puntos, con una disminución de 34 puntos porcentuales, con respecto a la medición de noviembre 2021.

La percepción sobre el desempleo marca un índice de 81 puntos porcentuales, 17 puntos porcentuales por debajo de la medición anterior.

Este indicador mostró una mejora en la medición anterior producto de la reactivación de contratos, sin embargo, para la medición de enero 2022, la percepción se mostró desalentada, ya que el 61% considera que es poco probable obtener un empleo (el más alto porcentaje desde marzo 2020), el 28% considera que no tendrá empleo, el 10% no sabe o no está seguro y solo el 1% considera que tendrá empleo.

La expectativa de los consumidores sobre la situación económica de sus hogares pasó de 110 puntos (noviembre 2021) a 105 puntos (enero 2022), mostrando una disminución de 5 puntos porcentuales, marcando una desmejora en la percepción de los consumidores sobre la situación económica de sus hogares a futuro, debido al impacto de la situación económica y del empleo en el país.

El indicador sobre las perspectivas de la situación económica general del país para los próximos 12 meses disminuyó en 3 puntos porcentuales, pasando de 105 (noviembre 2021) a 102 puntos (enero 2022). Estos resultados muestran una disminución en el nivel de confianza.

De acuerdo a varios sectores, Panamá estima un crecimiento del PIB de 12.5% en 2021 y de 7% en 2022, luego de de una contracción económica de 17.9% en el año 2020 producto de la pandemia de la Covid – 19.