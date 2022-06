Confianza para atraer inversiones y empleos

Una cosa es combatir el fuego y otra “perseguir el humo”. Panamá se encuentra en un proceso de recuperación luego de la peor catástrofe económica y laboral de su historia, pero va a llevar tiempo. La severa crisis laboral que enfrenta el país no la ocasionó la pandemia de coronavirus (COVID-19), pero sí la agravó, al exponer debilidades estructurales de nuestra economía, muy en particular, el sistemático deterioro de la confianza en el clima para la inversión privada en el país, base sobre la cual se sustenta la generación de empleo formal no gubernamental.

Las cifras son claras. Según Informes del Instituto de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República, entre el 2011 y 2021, a pesar de hoy tener la planilla más alta de la historia, el número de panameños (as) en edad productiva (más de 15 años) aumentó en 716,000 personas, pero la cantidad de empleos formales (públicos y privados) se redujo en más 45,000.

En ese lapso, la informalidad pasó de 36.9% a 47.6% (más de 10 puntos en una década), y por cada empleo formal privado perdido, se generaron cinco (5) informales.

Esto es señal de una acelerada precarización y estatización del empleo.

Cada $1.00 de salario privado aporta $0.26 a las finanzas del Estado, a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cotizaciones a la Caja del Seguro Social (CSS) y Seguro Educativo. El salario del funcionario también, pero siendo el Gobierno el empleador, es como “sacarse el dinero de un bolsillo para metérselo en el otro bolsillo”.

Tenemos menos empleos formales que en el 2011, y restando los 365,000 funcionarios (Inec, junio 2021) de los 1,031,328 asalariados del país (Inec, octubre 2021), existen unos 666,000 asalariados en el sector privado, menos de 675,000 existentes en el 2007.

En el 2020, 364,000 trabajadores asalariados privados (42% del total) perdieron sus trabajos y a otros 284,000 (32%) se les suspendió el contrato. En el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos.

En el 2021 se recuperó parte del terreno perdido y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó unos 225,000 nuevos contratos laborales, 40% por debajo de los 378,000 procesados por la entidad en el 2019, año en el que se agregaron 52,040 empleos a la economía, todos informales.

En el 2022, la economía no está generando nuevos empleos. Entre enero y marzo 2022, a pesar de que 5,000 nuevos funcionarios entraron a la planilla estatal mensualmente, Mitradel tramitó 19,632 mensuales nuevos contratos laborales (promedio), 42% inferior a los 33,626 procesados para el mismo período del 2019.

Es más, entre enero y mayo 2022, la entidad tramitó unos 90,000 nuevos contratos, a un promedio de 18,000 mensuales, 47% menos que el mismo período del 2019 (171,000 contratos, o 34,200 por mes).

La crisis laboral se está agravando.

Este agravamiento es síntoma del deterioro de la confianza en el clima para la inversión privada, sin la cual no habrá generación de empleo formal. El crecimiento económico que experimenta Panamá es por su sector externo, concretamente, las exportaciones de cobre, los mayores ingresos del Canal y la Zona Libre de Colón (ZLC). Pero el sector interno, que alberga la mayoría de los empleos, sigue deprimido.

Urge inyectar liquidez al sector productivo que genera empleos. El país debe decidir si crear empleos, generar confianza y atraer Inversión Extranjera (IED) son prioridades. Hoy no lo son. La única “estrategia” es la vacunación.

Es importante enviar mensajes claros a la comunidad inversionista internacional. Por ejemplo, el nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá, la mayor inversión extranjera en la historia, fue anunciado el 16 de enero 2022, sirviendo de base para el cambio de la perspectiva de la deuda panameña, de Negativa a Estable, por parte de la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings (28 de enero 2022), dándole a la minería un rol clave en el mantenimiento del Grado de Inversión. En marzo, la banca de inversión Stanley Morgan coincide con Fitch en sus elogios.

Ese mismo mes, el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció la distribución de los nuevos ingresos pactados en el nuevo Contrato, pero a junio aún no se sabe nada sobre su concreción. Coherencia, transparencia y confianza son claves para atraer inversión privada, particularmente la IED.

Los resultados de la auditoría del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y las elecciones en Colombia hacen imperativo transmitir confianza en que invertir en Panamá es buen negocio. El potencial es enorme.

René Quevedo

Asesor empresarial