Conozca al “súper camarón” de acuicultura del futuro

Científicos australianos están compitiendo para criar el “súper camarón”, que ayude a satisfacer la creciente demanda de una población mundial que tiene una necesidad seria de una fuente de proteína sostenible. Puede crecer dos veces más rápido que los camarones de crianza actuales, y varias veces más grandes.

Imagine un camarón que puede crecer dos veces más rápido que los camarones de crianza actuales, y varias veces más grandes. Este alimento será lo mejor para usted debido a que contiene niveles más altos de omega 3, y es resistente a las enfermedades y sostenibles para la granja.

¿Y la mejor parte? Tu podrías comer estos camarones para la cena de Navidad en solo cinco años, debido a que los productores australianos están produciendo las primeras generaciones de la crianza selectiva de camarones, en un movimiento que revolucionará la industria de alimentos de origen acuático mundial.

Conozca el súper-camarón, un mejor, más fuerte y más eficiente camarón que puede ayudar a mejorar el abastecimiento de proteínas del mundo en las próximas décadas.

Eso es mucha presión para poner en manos de una pequeña criatura, pero estamos observando la realidad de la población mundial que crecerá de 7,000 millones a 9.800 millones para el 2050.



Esto significa que, en los próximos 30 años, los productores deberán producir 70% más para alimentar la población mundial, y a medida que la clase media se expanda en países como Brasil, Rusia, India y China, veremos una mayor demanda de proteínas de origen animal.

“Una de las industrias que puede ayudar a abastecer una gran parte de las futuras necesidades de proteína para la humanidad es la acuicultura. Es la industria primaria de más rápido crecimiento en el mundo” dijo el profesor Dean Jerry, director del ARC Research Hub for Advanced Prawn Breeding y director encargado del Center for Sustainable Tropical Fisheries and Aquaculture at James Cook University (JCU).

El mayor problema con los camarones de cultivo es también su mayor oportunidad.

Mientras que la industria ganadera se ha beneficiado por miles de años de la crianza selectiva, seguido por décadas de tecnologías de mejoramiento genético de vanguardia, los productos del mar han quedado más o menos como están.

Y ahí es donde ingresa los investigadores de ARC Research Hub for Advanced Prawn Breeding. Ellos están acelerando el proceso de reproducción de camarón tigre negro australiano, la principal especie de camarón criada en Australia, para imitar lo que está sucediendo en la industria agrícola hace milenios.

“Si quieres resumir nuestro proyecto, es que, en cinco años, tenemos como objetivo el tomar el conocimiento genético alrededor de la acuicultura del camarón tigre negro, y hacerlo comparable al nivel observado en la producción ganadera” dijo el profesor Jerry.

