Conozca cuáles son los productos que bajarán de precio según lo acordado en la Mesa Única del Diálogo por Panamá

El Gobierno Nacional anunció en la Mesa Única de Diálogo por Panamá su aceptación a incluir ocho nuevos productos con precio regulado dentro de la canasta básica.

De esta manera, aceptó la contrapropuesta de los grupos organizados a la fórmula inicial de incluir 17 productos en la lista regulada, lo que representaba un ahorro de $64.34 en el costo de dicha canasta

Los nueve puntos planteados por las organizaciones fueron analizados por los ministros participantes en la mesa y su cuerpo de asesores técnicos.

En ese marco, se explicó que la propuesta gubernamental comprende que del total de 40 productos por regular siete serán comprados por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a precio de mercado y serán regulados y vendidos en los comercios de las comunidades.

De esta manera se apoya la producción nacional comprando alimentos a precios de mercado y se amplía a más del 30% el ahorro en la canasta básica de alimentos. Además, estos productos se comercializarán en las ferias del IMA, excepto los productos importados.

El Ejecutivo, igualmente, propone establecer una comisión nacional para definir los componentes de una canasta básica acorde con los momentos y realidades del país, al tiempo que, a través de la Oficina de Regulación de Precios, el Gobierno Nacional se compromete a presentar un proyecto de Ley para que Autoridad de Libre Competencia y Defensa del Consumidor (Acodeco) tenga opinión vinculante en la regulación de los precios de los productos básicos.

Por otra parte, la creación de un Consejo Consultivo en la materia será motivo de debate en la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, el tema de los costos de distribución de alimentos será analizado en la mesa intersectorial del agro, así como se establecerá una mesa de pago interinstitucional con la participación de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Gobierno se compromete a que, antes de fin de año, se establezca una tienda del IMA por provincia y una en cada región de las comarcas, para reforzar el acceso a los productos. A su vez, el IMA también comprará y distribuirá los productos en y a través de los establecimientos comerciales. En ese sentido, se abrirán dos tiendas del IMA en Llano Tugrí y Muná, de la Comarca Ngäbe Buglé.

A lo anterior se agrega que la Ley Agroalimentaria será aprobada en el Consejo de Gabinete, promoviendo el Ejecutivo un debate participativo sobre el tema por parte de Asamblea Nacional, al tiempo que se reforzarán las funciones del Banco Nacional de Panamá (BNP) y Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) con el fin de que apoyen los propósitos que se buscan en la mesa de diálogo.

El Ejecutivo propuso que el tema de la regulación de los márgenes de utilidad sea abordado en el punto ocho de la mesa del Diálogo por Panamá, para que todos los sectores del país participen con el fide alcanzar un acuerdo amplio y consensuado.

Respondidas sus inquietudes sobre este punto, las organizaciones participantes no estuvieron de acuerdo con la propuesta.

Para aclarar dudas, el Gobierno Nacional explica que se acepta un 25% de descuento en productos derivados del pollo por solicitud de los dirigentes de la comarca Ngäbe Buglé: Alita, pescuezo, pata, corazón y molleja; se incluye en la lista de 40 productos poroto, frijol, plátano, huevos, azúcar morena, con lo que se logra una rebaja de 25% en el costo los productos. Además, se incluyen tres marcas de café en el control de precios: Café Dorado, Café Panamá y Café Durán.

También, el Gobierno Nacional garantiza el abastecimiento de los productos en tiendas, abarroterías y supermercados, y se compromete a establecer nueve puestos adicionales en la comarca Ngäbe Buglé.

Un representante del gremio de educadores señaló que no están satisfechos con la propuesta porque no están todos los productos solicitados y la reducción de la canasta básica de alimentos no llega al 30%. Solicitan incluir 88 productos en el control de precios.