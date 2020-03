Conozca el horario en el que podrá salir si establecen cuarentena obligatoria

Juan Pino, ministro de Seguridad, en conferencia de prensa este domingo, 22 de marzo, explicó que como parte de las medidas futuras de control de movilidad y, en caso de decretarse cuarentena obligatoria, las población podrá seguir abasteciendo de manera organizada.

Se podrá salir a comprar alimentos y medicinas de acuerdo con el último número de la cédula de cada ciudadano.

Explicó que para poder garantizar el tiempo, cada persona tendrá 2 horas para realizar sus diligencias: Desde media hora antes y hasta media hora después del horario que le corresponde por su número.

La organización quedará de la siguiente manera (terminación de cédula y hora):

7 – 7:00 a.m (6:30 a.m. a 8:30 a.m.)

8 – 8:00 a.m. (7:30 a.m. a 9:30 a.m.)

9 – 9:00 a.m. (8:30 a.m. a 10:30 a.m.)

0 – 10:00 a.m. (9:30 a.m. a 11:30 a.m.)

1 – 1:00 p.m. (12:30 p.m. a 2:30 p.m.)

2 – 2:00 p.m. (1:30 p.m. a 3:30 p.m.)

3 – 3:00 p.m (2:30 p.m. a 4:30 p.m.)

4 – 4:00 p.m. (3:30 p.m. a 5:30 p.m.)

5 – 5:00 p.m. (4:30 p.m. a 6:30 p.m.)

6 – 6:00 p.m. (5:30 p.m. a 7:30 p.m.)

Se informó que los adultos mayores de 60 años podrán realizar sus compras entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. sin importar el número de cédula

“Estaremos vigilantes de evitar aglomeraciones en los supermercados y si las hay, el dueño del supermercado será sancionado”, manifestó Pino.

Sassha Fuenmayor

sassha.fuenmayor@capital.com.pa

Capital Financiero