Conozca el horario y actividades de los centros comerciales para la temporada navideña

View this post on Instagram

En nuestro Bazar Fijo puedes encontrar ese regalo🎁 especial para todos tus seres queridos!!! …recuerda estaremos hasta el 31 de Diciembre🎅🏻 . Bazar Fijo Lunes a Domingo 1pm a 7pm . #BazarFijo #SantaMariaPlaza #SMPlaza