Conozca las rutas que MiBus ha modificado para la Semana Mayor

Ante la llegada de Semana Santa, la empresa de transporte MiBus, ha informado cuáles son los servicios que han variado su frecuencia por las actividades contempladas en la Semana Mayor. Entre estos cambios está que las rutas de Corredor Sur, Panamá Viejo y Vía España operarán con desvíos desde el viernes 12 de abril hasta el domingo 21 de abril de 2019.

Sentido Este al Centro:

Servicios de Panamá Viejo

Al llegar a la rotonda de Vía Israel, se desviarán tomando la Vía Brasil hasta la Calle Luis García, donde girarán a la izquierda para recorrer la Vía España y bajar por la Calle 42 Este hasta llegar a la Av. Balboa y retomar su recorrido habitual.

Sentido Centro al Este:

Servicios de Panamá Viejo

MiBus realizará su recorrido habitual hasta la parada Calle 49 (Cinta Costera), en donde tomarán el retorno hacia Av. Balboa y girarán a la derecha la Av. Federico Boyd para ingresar a la Calle 50 hasta llegar a la Rotonda de Vía Israel donde retomarán su curso programado.

Alcalde Díaz

Las rutas de esta área operarán con desvíos el domingo 14 de abril de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., el sábado 20 de abril de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. y el domingo 21 de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.