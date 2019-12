Conozca lo más pedido por delivery en Panamá durante el 2019

Las plataformas en Panamá expanden sus servicios de delivery e incursionan dentro de otros canales de servicio tales como áreas de farmacias, licores, supermercados, café, floristería e insumos para mascotas. Así han logrado un crecimiento exponencial dentro del diario vivir de los usuarios de las plataformas de delivery.

De acuerdo con Appetito24, empresa de pedidos de comida online de Panamá, durante este año el avance ha generado en su plataforma que un usuario promedio pida tres veces por mes.

Son cada vez más los restaurantes, farmacias, entre otros a nivel nacional que buscan implementar este servicio. Actualmente, el 80% de las grandes cadenas de comida confían en el servicio de delivery y han logrado incrementar su alcance.

“Nacimos en la Ciudad de Panamá y nuestra expectativa es impulsar las diferentes secciones dentro de la plataforma y expandir sus servicios brindando la mejor experiencia de tecnología para ellos y nuestros usuarios. Es una motivación para nosotros trabajar para que Appetito24 sea una plataforma online, simple y práctica donde puedas ordenar tu comida al mismo tiempo de contar con opciones de farmacias, supermercados, licorerías y tiendas para mascotas. Hacer la vida de nuestros consumidores y clientes más fácil es la mayor satisfacción”, comentó Leonardo Zambrano, Co-fundador de Appetito24.

Según el análisis realizado, las categorías que han percibido un incremento dentro del mercado panameño del delivery han sido en la sección de comida donde la primera es comida mexicana con un 885% de crecimiento por año tras año. Igualmente, se pueden destacar algunos de los gustos que han calado dentro del consumidor panameño.

El principal segmento de usuarios de esta plataforma son mujeres y hombres entre 20 y 34 años, aunque por ser un servicio online y tan simple la brecha de edad se ha extendido cada vez más.

Los horarios preferidos por los usuarios:

Entre 6pm y 9pm

Entre 11 am y 3pm

Entre 7 am y 11 am

La comida más pedida:

Hamburguesa

Pollo

Sándwich

Pizza

Comida Japonesa

Comida Mexicana

En la sección Café:

Capuchino

Latte

Frappé

En la sección Mascotas:

Comida para perros: ragú de carne

Comida para Gatos

Juguetes

En la sección Licores:

Hielo

Cerveza

Sodas

En farmacia lo más pedido es antigripales, seguido de medicina para el estómago.

Appetito24 cuenta con operaciones en toda la Ciudad de Panamá, Colón, Arraiján, La Chorrera, David y Penonomé, actualmente tienen como objetivo expandir sus servicios al resto del territorio nacional.