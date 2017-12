Conozca lo que dice el proyecto de ley sobre el Feci que vetó el presidente Varela

El presidente panameño Juan C. Varela vetó el proyecto de Ley No. 448 que modificaría la Ley No. 4 de 1994, sobre el “sistema de intereses preferenciales para el sector agropecuario”, relacionada con el Fondo Especial de Compensación de Intereses (Feci).

La decisión del Presidente fue dada a conocer este domingo 17 de diciembre de 2017 por la Secretaría de Comunicación del Estado. Sin embargo, el pasado 11 de diciembre fue que el mandatario envió su Informe de objeción a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego.

Entre los puntos centrales de las modificaciones que incluye el proyecto de Ley No. 448 está la distribución de los montos retenidos por el Feci, que se creó hace 23 años como un mecanismo para ayudar al sector agropecuario.

Es por ello que Patricio Pittí, directivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), no dudó en decir a ElCapitalFinanciero.com este domingo que este veto presidencial es “un golpe más a los productores”.

Según Pittí, “hay subsidios para todo el mundo menos para los que producen”. Con esta modificación lo que se buscaba era ayudar a los productores, que hemos subsistido este año, pero que estamos a la expectativa por lo que va a suceder en 2018, agregó.

La esencia del Feci

Mediante la Ley No. 4 de 1994 (administración de Guillermo Endara, qepd) se estableció una sobretasa a los clientes de los préstamos personales y comerciales, mayores de $5,000, concedidos por bancos y entidades financieras. Desde entonces, se retiene la suma equivalente al 1% anual sobre el monto de cada préstamo que sirve de base para el cálculo de los intereses.

Durante estos años hubo ajustes a la ley de 1994 y, ahora, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate ─el 31 de octubre de 2017─ nuevas modificaciones que, según sus proponentes (diputados Rubén De León y Raúl Pineda), busca beneficiar al sector agropecuario que pasa por un mal momento.

De 1994 a 2015

La Ley 4 de 1994 ─publicada en la Gaceta Oficial No. 22539─ establecía que las sumas retenidas se remitirán al Feci y el excedente de cada ejercicio anual (después de constituidas las reservas técnicas necesarias) se destinaría así: 75% al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y 25% a las cooperativas de crédito agropecuario.

Sin embargo, durante las últimas dos décadas hubo modificaciones al documento original. Uno de los ajustes principales se hizo mediante la Ley 15 de 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 27766-B.

En esa Ley 15 se modificaron los porcentajes inicialmente establecidos, quedando así: El 50% de las sumas ingresará al Tesoro Nacional para el pago de los tramos preferenciales previstos en los préstamos hipotecarios preferenciales, el 12.5% se remitirá al BDA, el 12.5% se remitirá al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), el 5% al Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) y el 20% restante al Feci.

Esta última modificación es la que se mantiene vigente.

El proyecto de Ley 448

Entre las modificaciones incluidas en el proyecto de Ley No. 448 hay cambios en la distribución de los montos retenidos por la sobretasa del 1% aplicada a los préstamos personales y comerciales.

Estos cambios aprobados por el Legislativo son: El 33% se remitirá al BDA, el 13.5% al Mida, el 12.5% al Feci, el 4% a la Cooperativa de Crédito Agropecuario (uso exclusivo para cooperativas de producción agropecuaria bajo administración del BDA).

Adicionalmente, se establece que el 1% se destinará al ISA, el 5% irá para el Fideicomiso para estudios en Ciencias Agropecuarias a nivel Medio y Superior, y otro 1% al Instituto de Investigación Agropecuaria. El 30% restante irá para el Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Qué dice la objeción del Presidente?

El presidente Varela recuerda en su Informe de objeción que el “Feci ha recibido diferentes modificaciones con el objetivo de apoyar fines distintos a los que fue su propósito original, que era promover la cartera de crédito agropecuario”.

Varela también afirma que, a la fecha, el 80% de los fondos que recibe el Tesoro Nacional son para compensar el programa de intereses preferenciales de vivienda hipotecaria, fondos al BDA, al Mida, al ISA y el subsidio de compensación de intereses.

Pero, el mandatario agrega en su objeción que el proyecto de Ley 448 propone la reducción del 50% al 30% de lo recaudado en concepto del Feci, al Tesoro Nacional.

Esta reducción, continua Varela, afecta “directamente el espíritu de la Ley 3 de 20 mayo de 1985, que crea el régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios que ha favorecido a la población panameña en adquirir una vivienda propia con tasas de intereses accesibles”.

El jefe de Estado menciona que, justamente, el “mayormente afectado” es el cambio en el porcentaje destinado al Tesoro Nacional.

Puede leer aquí el proyecto de Ley 448 y el informe completo de objeción presentado por el presidente Juan C. Varela