Conozca los 10 puntos importantes del discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, se dirigió al Congreso el martes por la noche para dar su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que pasó revista a los temas más importantes de su gestión y la situación de ese país.

1. Economía y desempleo

– “Desde el momento en que asumí la presidencia, me moví rápidamente para revivir la economía de los EE.UU., recortando un número récord de regulaciones anti-empleo, promulgando recortes de impuestos históricos y luchando por acuerdos comerciales justos y recíprocos. Nuestra agenda es implacablemente pro-trabajador, pro-familia, pro-crecimiento y, sobre todo, pro-estadounidense. Estamos avanzando con optimismo desenfrenado y elevando a nuestros ciudadanos de todas las razas, colores, religiones y creencias”.

– “Desde mi elección, hemos creado 7 millones de nuevos empleos, 5 millones más de lo que los expertos gubernamentales proyectaron durante la administración anterior”.

– “La tasa de desempleo es la más baja en más de medio siglo”.

– “La tasa de desempleo promedio bajo mi administración es más baja que cualquier otra administración en la historia de nuestro país. Si no hubiéramos revertido las políticas económicas fallidas de la administración anterior, el mundo ahora no sería testigo del gran éxito económico de Estados Unidos”.

2. EE.UU. fuerte ante el mundo

– “Los mercados bursátiles de EE.UU. se han disparado un 70%, agregando más de $12 billones a la riqueza de nuestra nación, trascendiendo todo lo que cualquiera creía que era posible, ya que otros países no lo están haciendo bien”.

– “Gracias a nuestra audaz campaña de reducción regulatoria, EE.UU. se ha convertido en el productor número uno de petróleo y gas natural en el mundo y por mucho. Con el tremendo progreso que hemos logrado en los últimos 3 años, EE.UU. ahora es independiente en el sector energía, y los empleos energéticos, como tantos elementos de nuestro país, están en un nivel récord”.

3. El Tlcan es reemplazado por el Usmca

– “Una de las promesas que hice al pueblo estadounidense fue reemplazar el desastroso acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan). De hecho, el comercio injusto es quizás la razón más importante por la que decidí postularme para presidente. Luego de la adopción del Tlcan, nuestra nación perdió uno de cada cuatro empleos en manufactura. Muchos políticos iban y venían, prometiendo cambiar o reemplazar el Tlcan, solo para no hacer absolutamente nada. Pero a diferencia de muchos que vinieron antes que yo, cumplo mis promesas. Hace seis días, reemplacé el Tlcan y firmé el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (Usmca)”.

– “El Usmca creará cerca de 100,000 nuevos empleos automotrices estadounidenses con altos salarios y aumentará enormemente las exportaciones para nuestros agricultores, ganaderos y trabajadores de fábricas. También llevará el comercio con México y Canadá a un grado mucho más alto, pero también a un nivel de mucha mayor equidad y reciprocidad. Este es el primer gran acuerdo comercial en muchos años en obtener el fuerte respaldo de los sindicatos de trabajadores de EE.UU.”.

4. Nuevo acuerdo comercial con China es mejor

– “También prometí a nuestros ciudadanos que impondría aranceles para enfrentar el robo masivo de empleos estadounidenses perpetuado por China. Nuestra estrategia funcionó. Hace días, firmamos el nuevo e innovador acuerdo con China que defenderá a nuestros trabajadores, protegerá nuestra propiedad intelectual, traerá miles de millones de dólares a nuestra tesorería y abrirá nuevos mercados para productos fabricados y cultivados aquí en los Estados Unidos. Durante décadas, China se ha aprovechado de los Estados Unidos, ahora lo hemos cambiado pero, al mismo tiempo, tenemos quizás la mejor relación que hemos tenido con China, incluso con el presidente Xi”.

5. Batallando contra el socialismo en América Latina

– “Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia. EE.UU. lidera una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que brutaliza a su pueblo. Pero el dominio de la tiranía de Maduro se romperá y se romperá. Aquí esta noche hay un hombre que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Uniéndose a nosotros en la galería está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. señor Presidente, por favor lleve este mensaje a su tierra natal. ¡Todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad! El socialismo destruye las naciones”.

6. Reforzando el ejército y la nueva fuerza espacial

– “Para salvaguardar la libertad de nuestro país, hemos invertido un récord de $2.2 billones en el ejército de los EE.UU. Hemos comprado los mejores aviones, misiles, cohetes, barcos y cualquier otra forma de equipo militar, todo hecho en los Estados Unidos. Y hace solo unas semanas, por primera vez desde que el presidente Truman estableció la Fuerza Aérea hace más de 70 años, creamos una nueva rama de las Fuerzas Armadas de los EE.UU., la Fuerza Espacial“.

7. Mensaje pro-vida

– “Ellie nos recuerda que cada niño es un milagro de la vida. Gracias a las maravillas médicas modernas, el 50% de los bebés muy prematuros que nacen en el hospital donde nació Ellie ahora sobreviven. Nuestro objetivo debe ser asegurar que cada bebé tenga la mejor oportunidad de prosperar y crecer como Ellie. Es por eso que solicito al Congreso que proporcione $50 millones adicionales para financiar la investigación neonatal para los pacientes más jóvenes de Estados Unidos. Esa es también la razón por la que llamo a los miembros del Congreso aquí esta noche para que aprueben una legislación que finalmente prohíba el aborto tardío de bebés. Ya sea que seamos republicanos, demócratas o independientes, seguramente todos debemos estar de acuerdo en que cada vida humana es un regalo sagrado de Dios”.

8. La construcción del muro avanza

– “Ya hemos completado más de 100 millas y se habrán completado más de 500 millas a principios del próximo año”.

9. La libertad religiosa es prioridad

– “Mi administración también defiende la libertad religiosa, y eso incluye el derecho constitucional a rezar en las escuelas públicas. En Estados Unidos, no castigamos la oración. No derribamos cruces. No prohibimos los símbolos de la fe. En Estados Unidos, celebramos la fe. Apreciamos la religión. ¡Levantamos nuestras voces en oración y alzamos la vista hacia la Gloria de Dios!”.

10. La lucha contra el terrorismo

– “Nuestro mensaje a los terroristas es claro: Nunca escaparás de la justicia estadounidense. ¡Si atacas a nuestros ciudadanos, pierdes tu vida!”.

– “Hace tres años, los bárbaros del Estado Islámico en Irak y Siria (Isis) tenían más de 20,000 millas cuadradas de territorio en Irak y Siria. ¡Hoy, el califato territorial de Isis ha sido destruido al 100%, y el fundador y líder de Isis, el asesino sediento de sangre Al ‑Baghdadi, está muerto!”.

En su mensaje de cierre ante el congreso, el presidente Trump recalcó que “¡América es el lugar donde puede pasar cualquier cosa! EE.UU. es el lugar donde cualquiera puede levantarse. Y aquí, en esta tierra, en este suelo, en este continente, ¡los sueños más increíbles se hacen realidad!”.

