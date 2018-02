Conozca los hechos del sábado 17 de febrero de 2018

🔹 Aumentan a 13 los muertos en el siniestro de helicóptero oficial que supervisaba el seísmo de Oaxaca

Al menos 13 personas han muerto en el siniestro del helicóptero que transportaba al secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernado de Oaxaca, Alejandro Murat, cuando examinaban los daños del seísmo de esta madrugada, de intensidad 7,2, en el sur del país.

Según la Procuraduría General de México, los fallecidos son cinco mujeres, cuatro hombres, dos niñas y un niño, a los que hay que sumar una decimotercera víctima mortal que falleció en el hospital. (Por: Europa Press)

🔹 Theresa May: “No hay posibilidad de un segundo referéndum” sobre la salida de la UE

La primera minista británica, Theresa May, ha descartado este sábado por completo la convocatoria de un segundo referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea (UE) tras la victoria de los partidarios de la separación en el plebiscito de junio de 2016. “Nos vamos de la UE y no hay posibilidad de un segundo referéndum o de regresar (al bloque). Creo que es importante”, ha resaltado May durante su comparecencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich. (Por: Europa Press)