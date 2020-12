Consejos para proteger sus transacciones financieras

Debido a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, ha sido notorio el aumento del uso de los servicios bancarios digitales, y la adopción de estos por parte de los clientes de las entidades financieras.

Durante estos meses los clientes, que usualmente visitaban una sucursal, han visto un cambio positivo en realizar sus transacciones digitalmente; desde la apertura de cuentas, pago de obligaciones financieras o transferencias a otras cuentas, todo desde la comodidad y donde se encuentren.

Hoy más que nunca, la tecnología ha demostrado ser una gran aliada para superar esta pandemia y seguir realizando nuestras labores, sin embargo, en todos los canales digitales hay ciberdelincuentes. Por lo tanto, se hace prioritario que las personas estén alertas, para evitar ser víctima de fraudes.

“Sin lugar a duda el mundo de negocios ha cambiado rápida y dramáticamente, por ello hoy más que nunca debemos todos tomar medidas rigurosas para protegernos mientras realizamos nuestras compras y transacciones financieras digitalmente” comentó Andrey Guzmán, director de Transformación Digital y Banca de Autoservicio de Scotiabank.

Al respecto, comparte algunos datos de valor para proteger la transacciones:

-Proteja su Número de Identificación Personal (PIN) y contraseñas, códigos de seguridad, token, cédula de identidad, etc.… En sus tarjetas, accesos a banca en línea o en los dispositivos, mantenga su PIN protegido, memorícelo y no comparta con nadie su contraseña. Son claves para resguardar su dinero.

No comparta sus OTPs (One Timer Password): Son, por ejemplo, las claves que genera el token digital para validar las transacciones, es imprescindible no incluirlos en sitios que no sean los oficiales de su banco.

Asegúrese de ingresar al sitio oficial de su entidad bancaria: Verifique que está ingresando a la página web de su banco y desde ahí acceda a las demás páginas. Evite ingresar a otros vínculos que pueden tratarse de direcciones fraudulentas que no tienen relación con su entidad. No entre a links que se les solicite vía correo, llamada telefónica, redes sociales, etc. y validar que los sitios que acceda sean seguros e inicien con https: y no con http:.

Mantenga prácticas informáticas seguras. Es importante que tome precauciones para proteger su computadora y su teléfono móvil. En sus equipos, utilice software contra virus, proteja su conexión a Internet, utilice los navegadores admitidos por su banco y que cuenten con verificador de cifrado.

Evite el fraude por correo electrónico. Tener especial cuidado con correos de remitentes desconocidos y estar pendientes de las notificaciones del banco en cuanto a movimientos, cambios de contraseñas, nuevos destinatarios, etc. En caso de no reconocerlos llamar al número oficial del banco.

No realice compras o transacciones en sitios poco confiables. Es importante que no frecuentes sitios de dudosa procedencia, que no estén certificados y sean pocos conocidos, estos son más vulnerables para los fraudes.

Verifique que su entidad bancaria cuente con un Software de Seguridad. En el caso de Scotiabank, para mantener la seguridad en línea y proteger a los clientes contra el robo de identidad, se ofrece el Trusteer Rapport security software. Este es un ejemplo que brinda una seguridad adicional en las transacciones en línea.

Siempre que no esté seguro de una llamada, mejor cuelgue. Ante cualquier duda en llamadas o correos recibidos, contactar a los números de teléfono oficiales del Banco para corroborar su autenticidad.