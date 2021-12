Consejos prácticos para proteger tus tarjetas de los robos durante las compras de Navidad

Ya estamos entrando al último mes del año, época donde celebramos Navidad, reuniones con amigos y familiares y en la cual solemos comprar y entregar regalos a nuestras personas más cercanas.

No es novedad que muchas personas prefieren comprar por Internet, antes que ir a un local físico.

Esto puede tener sus ventajas, como también sus desventajas, y una de ellas es la ciberdelincuencia.

Por ello, en Somos Caja presentan estos prácticos consejos para que tomes en cuenta al momento de realizar compras por internet y tener tus tarjetas de crédito siempre seguras.

Compra en sitios seguros: Ingresa a webs oficiales y realiza tu compra con tranquilidad. Certifícate que la página comience con HTTPS.

Evita abrir link desconocidos: No des clic en enlaces extraños de SMS o mails. Son muy tentadores, pero puedes terminar dándole acceso a tu información financiera.

No uses una red Wi-Fi pública: Evita usar este tipo de redes, ya que no es segura. Procura utilizar una VPN y así navegar con tranquilidad.

Desactiva la opción de recordar contraseña: En caso sufras de un robo de tu celular o laptop no habilites esta opción. El ladrón con un solo clic podrá acceder a todos tus datos.

Cambia tus contraseñas con regularidad: Hacer esto cada cierto tiempo, por ejemplo, cada dos meses, ayudará a reforzar la seguridad de tus cuentas.

Sin embargo, no solamente debes cuidar tus tarjetas de un robo cibernético; también lo debes hacer en tu rutina diaria. Por eso te compartimos otra lista de consejos a tomar en cuenta:

No retires montos de dinero elevados: No saques grandes cantidades de dinero en cajeros, pues puede resultar peligroso. Tampoco retires efectivo en altas horas de la noche.

Revisa tus movimientos bancarios: Es importante que hagas esto con regularidad, así podrás detectar a tiempo transacciones que no hayas realizado con tu tarjeta.

Activa los mecanismos de seguridad: Los bancos envían mensajes de confirmación cada vez que realizas una compra con tu tarjeta. Activa esta función para un mayor control.

Guarda tus contraseñas en un sitio seguro: Anota todas tus claves en un lugar seguro y en el cual solo tú tengas acceso. De lo contrario, puedes ser víctima de robo.

Nunca pierdas de vista tus tarjetas: No dejes de prestarle atención a tu tarjeta ni permitas que se la lleven a otro lugar para realizar un cobro.

Y en caso sufras de algún robo, siguiendo estos sencillos consejos podrás recuperar tu tarjeta con tu dinero.

¿Y qué hacer en caso de sufrir un robo de mis tarjetas?

Lo primero que debes hacer es mantener la calma.

Luego, ponte en contacto con tu banco y bloquearlas.

Si tienes apps de los bancos en tu celular, bloquea el chip.

Acércate a una comisaría y pon una denuncia del robo sufrido.

Por último, solicita una nueva tarjeta.

Esperamos que esta lista de consejos te sea de mucha utilidad.

Recuerda estar siempre alerta y atento a los movimientos de tus tarjetas.

Lima

Somos Caja