Consigue el máximo provecho en el trabajo y en el estudio con el Huawei MatePad

A medida que la vida se vuelve más agitada y móvil, las personas buscan formas más inteligentes de organizar sus vidas y maximizar su tiempo, lo que gradualmente refuerza el concepto de vida inteligente.

En su momento, las tabletas no eran más que eReaders para muchos, pero a medida que la tecnología ha avanzado, las tabletas han adquirido una nueva vida en el mundo digital.

Hoy en día, los consumidores tienen cada vez más dispositivos, y vincularlos puede ser una tarea ardua.

Para solucionar este problema, Huawei ha creado el potente HarmonyOS 2, que aporta una nueva y mejorada colaboración multipantalla para tabletas, PCs y smartphones. No sólo derriba los obstáculos de hardware entre dispositivos, sino que también permite que varios dispositivos colaboren y compartan datos sin interrupciones.

Poderoso hardware y periféricos para compartir con tu smartphone

Cuando conectas la HUAWEI MatePad con tu teléfono, el hardware y los periféricos de las tabletas, como el impresionante HUAWEI FullView Display, el teclado inteligente, los potentes altavoces y el HUAWEI M-Pencil (2ª generación), se pueden compartir de una forma que antes no era posible. Por ejemplo, cuando editas fotos desde tu teléfono en la HUAWEI MatePad, no sólo puedes verlas en una pantalla más grande y con detalles más vívidos, sino también editarlas con el lápiz táctil de la tableta, sensible a la presión y con un mouse. La tableta se convierte en un cuaderno de dibujo, facilitando todo el proceso y aportando un sinfín de comodidades.

Conviértelo en un monitor adicional

Cuando están en el trabajo, muchos tienen un monitor adicional en la oficina conectado a su PC. Entonces, ¿qué haces cuando trabajas desde casa? Gracias a la colaboración multipantalla, puedes conectar la HUAWEI MatePad con tu PC para obtener dos pantallas, lo que es ideal para la realización de múltiples tareas. La tableta sirve como una pantalla adicional a la PC, proporcionando más espacio para visualizar el contenido. Ahora puedes manejar varias tareas de manera más eficiente desde la comodidad de tu casa, como elaborar un archivo de Power Point mientras estás en videollamada y redactar una propuesta mientras buscas información.

Ser multitarea nunca ha sido tan fácil

Cuando se realizan reuniones o clases en línea, tomar notas puede ser un reto, ya que puedes perderte algunos mensajes clave de la presentación en el trabajo o del profesor en la clase. El modo multiventana permite una multitarea más eficiente con aplicaciones simultáneas que se ejecutan y se muestran en la pantalla. Ahora puedes participar en reuniones o tomar clases en línea en una aplicación y tomar notas en la segunda, lo que te permite realizar la multitarea de forma más eficiente.

¿Has intentado sostener tu tableta en horizontal y de repente te das cuenta de que tu aplicación no es compatible con el modo horizontal? Para solucionar este problema de los usuarios, Huawei ha actualizado App Multiplier, añadiendo más flexibilidad y comodidad a la experiencia de las aplicaciones en modo horizontal. App Multiplier ofrece una pantalla dividida en la misma aplicación. Esto significa que puedes trabajar en dos tareas simultáneamente en la misma aplicación, lo que aprovecha la pantalla grande utilizando el modo horizontal aumentando la productividad.

Localiza tus archivos con facilidad

¿Has perdido alguna vez un archivo que acabas de descargar? Eso dejará de ser un problema con el nuevo y mejorado File Manager, que te permite buscar lo que necesitas con facilidad. El nuevo diseño de las columnas, exclusivo de las tabletas, presenta los archivos de una forma más limpia y lógica para una gestión y navegación eficiente. Puedes elegir libremente entre la vista de cuadrícula y la de lista según tus preferencias. Los archivos se muestran junto con la aplicación utilizada para abrirlos, para que puedas localizar fácilmente los archivos que necesitas. Por si fuera poco, incluso puedes crear accesos directos en la pantalla de inicio que te lleven a determinados archivos o carpetas específicas.

Una mejor experiencia de trabajo y aprendizaje en línea

Trabajar y estudiar desde casa se ha convertido en la práctica habitual hoy en día. Cuando se realizan videoconferencias y se imparten clases en línea, el ruido de fondo afecta en gran medida a la experiencia del usuario. Para mejorar la recepción de llamadas, la HUAWEI MatePad ha adoptado tres micrófonos y la función de reducción de ruido desarrollada por Huawei. Estos algoritmos distinguen entre las voces y el ruido en tiempo real y filtran este último. De este modo, es posible concentrarse en la voz del interlocutor principal gracias a la desaparición del ruido de fondo, lo que permite una comunicación más eficaz.

Siempre productivo

Ya sea en la oficina o en casa, trabajando o estudiando, la HUAWEI MatePad es todo lo que necesitas. Al permitir que las funciones de los dispositivos sean realmente compatibles entre sí, podrás liberarte de procesos complicados e innecesarios, maximizando así la creatividad y la comunicación.

Además las podrás encontrar visitando la tienda virtual https://www.tiendahw.com/​ o visitando la tienda oficial de HUAWEI, ubicada en Multiplaza Mall.