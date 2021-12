Consultas externas de la CSS vuelven a la normalidad

El director General de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, anunció que ha dado instrucciones para que vuelvan a la normalidad todas las consultas externas, como odontología, cirugías electivas, entre otros servicios y agregó que se está haciendo una reingeniería, reconvirtiendo el Complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid” en un hospital No Covid-19.

Indicó que en la ciudad de Panamá todos los pacientes con este virus, deben ser referidos al Hospital Covid en la Ciudad de la Salud, donde se cuenta con el equipo especializado para hacerle frente a estos manejos y a nivel nacional, las instalaciones están preparadas, de acuerdo con una nota de prensa de la CSS.

Por su parte, Alex González, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, aclaró que en el proceso de aprendizaje que han tenido con la Covid-19, a lo largo del año, se dieron cuenta que se podía alternar y que al ir disminuyendo los casos, se iniciaron las aperturas parciales desde el mes de marzo, instruyendo al personal de las unidades a que se diera una apertura gradual de las consultas externas y posteriormente, en el mes de abril se abrieron las cirugías.

Destacó además que afortunadamente gracias a la vacunación y que la población ha mantenido una adherencia muy fuerte con los temas de bioseguridad, se pudo lograr la disminución de los casos en el país; gracias a eso, se ha ordenado que se abran las consultas completamente.

“Los médicos, los odontólogos y las atenciones de forma periférica tienen que empezar a ver la cantidad de pacientes de forma normal, siempre cuidando las medidas de bioseguridad, ya que la pandemia está presente. Con esto los odontólogos por ejemplo, deben ver sus 16 pacientes y los médicos generales y especialistas, deben atender la totalidad de sus pacientes, de acuerdo a la norma”, explicó González.

Destacó que con eso se garantiza mejorar la oferta ante la gran demanda de pacientes que producto de la pandemia, obviamente, se atrasaron en sus citas y no pudieron acudir a las unidades.

En el tema de las cirugías se han iniciado procesos importantes, ya que no solo se abrieron las cirugías electivas, sino que también, se ha dado apertura al programa de trasplante, el cual, ya está activo, permitiendo operar a los pacientes en el Complejo Hospitalario, fortaleciendo el abordaje de cirugías importantes como: cardiovasculares, cirugías de cataratas que es una gran mora que se tiene actualmente, y se está buscando establecer la posibilidad jornadas de trabajo para poder completar las cirugías, explicó.

“En el caso del Complejo Hospitalario, se ha recuperado como un hospital No Covid-19, solo queda una pequeña sala de 6 camas y un intensivo que se ha dejado para atender específicamente a pacientes con coronavirus que no pueden ser trasladados a la Ciudad de la Salud, porque requieren de alguna especialidad que no está instalada en esta unidad ejecutora”, señaló el Dr. González.

Exámenes especiales, equipo especializado

En cuanto al tema de los equipos especializados, Lau Cortés indicó en que por alguna extraña razón, ciertos equipos diagnósticos y tomógrafos se dañaron al mismo tiempo y hubo que solicitarle a la junta directiva la aprobación para la compra de emergencia e instalación de dos equipos nuevos en el Complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid” y se instalará un tercero, en el Hospital “Irma de Lourdes Tzanetatos”.

Además, se están licitando tomógrafos nuevos que se colocarán en instalaciones médicas de las provincias de Colón, Chiriquí, Veraguas, provincias centrales, Coclé, Panamá Oeste (La Chorrera) y en el Hospital “Dra. Susana Jones Cano”, con lo que se irá dotando los sitios que no tienen este equipo e ir reemplazando a aquellos que cuentan con más de diez años de uso.

“Estamos también dotando a nuestras unidades ejecutoras de equipo de resonancia magnética nuclear, de ultrasonidos de última generación y de otros equipos para seguir haciendo cirugías. Esperamos tener esto listo máximo para los cuatro o cinco primeros meses del próximo año”, resaltó Lau Cortés.

Uso de la tecnología

Otros de los temas que abordados fue el tecnológico, donde el director general manifestó que la Covid-19 obligó hacer transformaciones rápidas y entre ellas, que está que ahora, todos los trámites para servicios de salud se pueden realizar vía digital.

“Hemos eliminado las fichas, que antes se solicitaban, porque hemos implementado un sistema de “validación del derecho”, donde el asegurado solo debe presentar su cédula y el servidor público que lo atiende, tiene la responsabilidad de validar el derecho a través de un sistema digital,” sostuvo el Dr. Lau Cortés.

La CSS también cuenta con consultorios digitales donde se atiende una cantidad importante de pacientes, en sitios remotos, utilizando la vía digital.

“Se les está pagando a una cantidad importante de jubilados. El 98% de los jubilados y pensionados están cobrando a través de banca en línea, sistema ACH y a través de cualquier modalidad digital de pago, además de que en el tema de los medicamentos, se está haciendo un replanteamiento desde el momento que se genera la receta, hasta el momento que el paciente recibe el medicamento”, explicó Dr. Lau Cortés.

Se espera que a finales del enero se puede poner a funcionar el vale de medicamentos que iniciará con un plan piloto en algunas regiones del país con dos medicamentos (amlodipina e irbersartan) ambos hipertensivos, que representan cerca del 70% de las quejas, para cuando no se cuente con estos en las farmacias de la CSS, se le cargue al paciente la receta en su cédula y el podrá ir a una farmacia donde esté registrada, para que pueda recibir su medicina sin que esta tengo un costo extra.

Agregó que para el primer trimestre del próximo año, se contará con una aplicación para que la persona desde su teléfono celular, pueda saber dónde está la medicina que necesita e ir a retirarla.