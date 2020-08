Contagios por coronavirus superan los 20 millones en el mundo

El número de casos confirmados por el nuevo coronavirus en todo el mundo superó los 20 millones, según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins (EE. UU.), con un total de fallecidos de 736,254 a causa de COVID-19.

Estados Unidos encabeza la lista de contagios con un poco más de cinco millones, seguido por Brasil, con más de tres millones y la India, que cuenta más de dos millones. Entre los tres suman más de la mitad del total de los casos globales.

En cuanto a las muertes, Estados Unidos también lidera las estadísticas con 163,465, seguido por Brasil con 101,752 y México con 53,003.

Según The Associated Press, las autoridades de salud creen que la cifra real es mucho mayor que el conteo de la Universidad Johns Hopkins, debido a las pocas pruebas de detección que se hacen y el hecho de que hasta el 40% de los infectados no presentan síntomas.

Un análisis de la agencia refleja también que de los datos hasta el 9 de agosto Estados Unidos, la India y Brasil acumulaban casi dos tercios de todas las infecciones reportadas en el mundo desde que se alcanzaron los 15 millones de casos el 22 de julio.

La propagación de la COVID-19 ha provocado que muchos países del mundo estén o estuvieran sometidos a algún tipo de cuarentena, y tomado medidas como un estricto distanciamiento social y hasta cierre de algunas fronteras para frenar la pandemia.

Las medidas han llevado incluso a la paralización de la actividad económica en muchas ciudades impactadas por el COVID-19.

Europa y algunos países de Asia y Oceanía parecen haber superado la fase crítica de la pandemia y están regresando gradualmente la normalidad.

No obstante, las medidas se han vuelto a reactivar en muchas regiones. Gran Bretaña y España, por ejemplo, registran nuevos brotes.

Actualmente, el foco de la pandemia se encuentra en América Latina, donde el incremento de contagios continúa aceleradamente.

Voz de América