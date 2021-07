Continúa aplicación de segundas dosis de AstraZeneca en San Miguelito

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que este lunes 19 y martes 20 de julio la Región de Salud de San Miguelito continuará con la aplicación de las segundas dosis de la vacuna AstraZeneca a mujeres y hombres mayores de 30 años.

Los puntos de vacunación serán la Escuela Los Andes #2, en el corregimiento Omar Torrijos, en el circuito 8-6 en San Miguelito, desde las 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Hasta ayer se han aplicado 1,876,605 dosis de vacunas contra la COVID-19, según el reporte emitido por el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud (MINSA).

Como entidad rectora el MINSA recuerda a la población no bajar la guardia y a pesar de recibir la vacuna contra el COVID-19, es primordial preservar las medidas de autocuidado como el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de alcohol, mascarilla, gel alcoholado y pantalla facial.

Atención con sintomatología

Por otro lado, el MINSA invita a la población que de presentar síntomas de resfriado o diarrea acudir al médico en busca de atención, y realizarse además una prueba COVID-19 para descartar que se trate de un caso positivo.

Se le recuerda a la ciudadanía que los síntomas del COVID-19, son tos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza y/o garganta y perdida del olfato entre otros, por ello es primordial acudir al médico al momento de presentar esta sintomatología

Informe del Aeropuerto de Tocumen

El Ministerio de Salud destaca que desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 175,047 pruebas y se han detectado un total de 1,690 viajeros positivos con COVID-19.

El reporte de las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se lograron detectar 5 pasajeros positivos por COVID-19.

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260, 486 y 589 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, India, Suráfrica y Reino Unido se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 309 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Perú y Venezuela de un total de 37,158 que ingresaron desde la aplicación del decreto.

Cuarenta y siete viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán tres (3) días hasta hacerle una tercera prueba.

Seis nuevas defunciones

En Panamá se contabilizaron 402,551 pacientes recuperados, 721 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 422,678.

A la fecha se aplicaron 9,322 pruebas, y se mantiene un porcentaje de positividad de 7.7%.

En las últimas 24 horas se han registrado 6 defunciones, y se totalizan 6,703 acumuladas, para una letalidad del 1.6%.

Los casos activos sumaron 13,424. En aislamiento domiciliario se reportan 12,683 de los cuales 12,316 se encuentran en casa y 367 en hoteles. Los hospitalizados suman 741 y de ellos 610 se encuentran en sala y 131 en UCI.