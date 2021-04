Continúa tendencia negativa de la demanda de pasajeros del transporte aéreo en febrero, asegura la Iata

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata, por sus siglas en inglés) ha anunciado que el tráfico de pasajeros se desaceleró en febrero de 2021, en comparación tanto con niveles pre pandemia de coronavirus (COVID-19), febrero de 2019, como con el desempeño del mes anterior, enero de 2021.

Con el fin de evitar la comparación de los resultados mensuales con los datos distorsionados de febrero de 2021 y 2020 por el impacto de la pandemia de COVID-19, la comparación se realiza respecto al mes de febrero de 2019 (salvo indicación contraria), que siguió un comportamiento normalizado.

La demanda total de febrero de 2021 (medida en pasajeros-kilómetro transportados, RPK por sus siglas en inglés) descendió un 74.7% en comparación con febrero de 2019.

El desempeño empeoró respecto al 72.2% registrado en enero de 2021 (respecto a enero de 2019).

La demanda internacional de febrero descendió un 88,7% respecto a febrero de 2019, una caída que supera al 85.7% interanual registrado en enero y el peor resultado de crecimiento desde julio de 2020.

El desempeño empeoró en todas las regiones respecto a enero de 2021.

La demanda doméstica global se contrajo un 51.0% respecto a niveles precrisis (febrero 2019).

Enero, la demanda registró una caída del 47.8% respecto al mismo mes en 2019. El aumento de las restricciones de los viajes nacionales en China durante el Año Nuevo Lunar debilitó el desempeño global.

“Febrero no mostró indicios de recuperación en la demanda de viajes aéreos internacionales. La mayoría de los indicadores se movieron en la dirección equivocada a medida que las restricciones de viaje se endurecían ante la creciente preocupación sobre las nuevas variantes del coronavirus. Una excepción importante fue el mercado doméstico australiano. La relajación de las restricciones en los vuelos nacionales incrementó significativamente los viajes. Esto nos dice que la gente no ha perdido el deseo de viajar. Volarán, pero siempre que no tengan que someterse a medidas de cuarentena”, dijo Willie Walsh, director general de Iata.