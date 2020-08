Convención Republicana alerta del “peligro del socialismo de Biden respaldado por Venezuela y Cuba”

El Partido Republicano celebra su Convención Nacional con una oda al patriotismo, a la libertad de credo y a la necesidad de amar a Estados Unidos (EE.UU.) y a sus fundadores, al tiempo que algunos oradores advertían de “los peligros del socialismo de Biden que tanto daño ha hecho a Cuba y Venezuela”.

Fue Kimberly Guilfoyle, presidenta del Comité de Finanzas de Trump Victory y pareja de Donald Trump Jr., la primera que hizo una alusión a ciertas políticas “socialistas” que el candidato demócrata Joe Biden quiere impulsar si es elegido presidente. Por ello, recordó que detrás del partido de la oposición estadounidense “están las mismas organizaciones que han destruido países como Cuba o Venezuela”.

“Ellos no pueden estar aquí”, alertaba desde el escenario del auditorio Mellon, en Washington D.C., desde donde se pronunciaron la mayoría de los discursos presenciales de la noche, en contraste con la convención demócrata de la semana pasada, que fue enteramente virtual debido a la pandemia.

El tema de Venezuela volvió a salir en otro momento de la noche. En un vídeo grabado junto a algunas personas anónimas que explicaban cómo el ejecutivo estadounidense, a través de la diplomacia, había conseguido liberar a algunos de sus ciudadanos para que pudieran regresar a su país. Entre ellos destacaba el caso de Joshua Holt, que estuvo dos años encerrado en la cárcel de El Helicoide, en Caracas.

Tras la emisión del vídeo, el presidente Trump realizó una intervención sorpresa, rodeado de seis estadounidenses que habían permanecido presos en el extranjero y que fueron liberados gracias a las gestiones de la administración.

Holt volvió a agradecer públicamente las gestiones que el gobierno de Donald Trump hizo al respecto para lograr su liberación y la de su esposa Thamy Caleno, que en su momento calificaron la experiencia como “lo más cercano al infierno”.

“Quiero agradecerle todo lo que hizo, fue maravilloso”, reiteró Holt esta noche.

Por último, el empresario cubanoamericano Máximo Álvarez salió a escena para alabar la gestión de Trump -quien ya había sido confirmado como candidato del Partido Republicano durante la mañana- al frente del gobierno norteamericano y, de nuevo, mandó un mensaje de alerta a la población: “No podemos dejar que (los candidatos demócratas Joe Biden y Kamala Harris) asuman el control del país”.

Álvarez, que se mostró “orgulloso” y “emocionado” por haber podido desarrollar gran parte de su vida en EE.UU. y criticó duramente el “socialismo y el totalitarismo” con el que, a su parecer, Biden está comulgando. Por eso desafió a los votantes a “conocer la verdad de las promesas falsas”.

“Conozcan la verdad, esas promesas falsas de educación gratuita, de cuidado médico gratuito, de quitar los derechos a la policía, eso no me suena radical, me suena familiar”, dijo Álvarez, cuyo padre “huyó del totalitarismo primero de España y después de Cuba”.

La Convención Nacional Republicana se celebrará hasta el jueves desde Charlotte, Carolina del Norte.

Por eso, considera que este momento es crucial para la historia de EE.UU., ya que la elección puede suponer un cambio de rumbo en el que la libertad, según él, puede estar en juego.

“Ahora hay que decidir sobre el futuro, hay que decidir la libertad sobre la opresión. Yo elegí al presidente Trump porque he elegido a EE.UU. y su libertad”, dijo visiblemente emocionado.

El apoyo del demócrata Vernon Jones

El demócrata Vernon Jones, representante estatal por Georgia, expresó su apoyo a Donald Trump porque “él ha trabajado por los empleados estadounidenses” y “para que nuestras comunidades sean más seguras”.

También aprovechó su discurso para subrayar los “esfuerzos” que el actual mandatario ha hecho en pro de la comunidad negra en EE.UU., una cuestión, la del racismo, que en los últimos tiempos ha quedado en entredicho, especialmente tras la muerte de George Floyd, que murió mientras estaba bajo custodia policial.

Soy parte de un creciente segmento de la comunidad negra que cree que Trump es el presidente que EE.UU. necesita. Él puso los intereses de los negros primero y ha luchado contra la política de encarcelación de la población negra”, manifestó convencido que de que “Biden y Harris no lo harán porque Obama tampoco lo hizo”.

Protestas por la violencia racial

Durante la primera noche de Convención Republicana también se aludió a las manifestaciones por la muerte de George Floyd. En varias ocasiones se dejó claro que los republicanos rechazaban la actuación policial en ese caso, aunque no estaban de acuerdo con las propuestas demócratas de reducir fondos a las agencias policiales para destinarlo a otros servicios sociales.

Philonise Floyd pidió a los congresistas que no permitan que la muerte de su hermano George fuera en vano y que actúen para realizar cambios y reformas significativas en la lucha contra el racismo y la promoción de la igualdad.

Patricia y Mark McCloskey fueron los protagonistas durante unos minutos. Ellos cobraron notoriedad pública hace unas semanas cuando la fotografía de la pareja dio la vuelta al mundo. En las imágenes aparecían armados frente a la puerta de su casa de Saint Louis, Missouri, mientras se desarrollaba una protesta contra la violencia racial en las calles de su ciudad.

Ambos, que fueron acusados de posesión ilegal de armas, criticaron la postura del Partido Demócrata porque “parece que no quieren proteger a los ciudadanos del crimen, sino proteger a los criminales”.

No están satisfechos, quieren abolir los barrios de la clase media, su familia nunca va a estar segura en una democracia radical como la que ofrece Biden”, decía la pareja en un vídeo grabado.

Pese a todo, defendieron que Trump tiene “la visión de un país donde se tiene la oportunidad de trabajar duro, de educar a los hijos en buenas escuelas, donde una familia puede estar en el patio sin temor y se puede ir a la iglesia sin vergüenza”.

“Trump nos ha dado la mejor economía, los demócratas no nos han dado más que destrucción”, finalizaron.

Recuerdo a los “héroes de la pandemia”

En un momento de la noche también se recordó el trabajo de las personas que han estado al frente de la batalla contra el coronavirus. En otra intervención desde la Casa Blanca, con el presidente Trump como protagonista, algunos de ellos, trabajadores del Servicio Postal, limpiadores o médicos, narraron sus experiencias durante la pandemia.

Nikki Haley: “Trump creará puestos de trabajo”

La exembajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, también fue una de las protagonistas de la Convención Republicana. Desde el escenario, recalcó que “Trump tiene un historial de éxitos” mientras que el exvicepresidente “tiene un historial de fracasos”.

Biden es bueno para Irán y el Estado Islámico, genial para la China comunista y es un regalo del cielo para todos aquellos que quieren que EE.UU. se disculpe”, sostuvo.

Haley aseguró que el plan del ejecutivo de Trump pasa por “volver a recuperar la economía” y “crear puestos de trabajo” en los próximos cuatro años.

Trump Jr. celebra “la tasa más baja de desempleo” entre las minorías

Después le tocó el turno a Donald Trump Jr., uno de los hijos del presidente, que hizo énfasis en la “exitosa” gestión del gobierno estadounidense para lograr “la mayor expansión económica” de la historia mientras recordaba que, durante el mandato de su padre, se registró la tasa más baja de desempleo entre las minorías.

“Hace unos meses vimos el sueño americano convirtiéndose en realidad: tuvimos la mayor expansión económica y la tasa más baja de desempleo de la historia entre los negros, los hispanos y las mujeres”, expresó.

Luego, lamentó, “llegó el virus del Partido Comunista chino y Trump tuvo que cerrar las fronteras”. A pesar de esta grave crisis sanitaria, Trump Jr. celebró la rápida respuesta del ejecutivo “para movilizar al sector industrial” para fabricar respiradores y otros utensilios sanitarios.

Hay más trabajo que hacer, pero hay luz al final del túnel”, comentó Donald Trump Jr. asegurando que, de lo contrario, “las políticas de extrema izquierda” del candidato demócrata “frenarán en seco” la recuperación económica del país.

La reacción de los demócratas

El partido demócrata no tardó en replicar algunas de las cuestiones que se abordaron en la Convención Republicana. Tom Pérez, líder del Comité Nacional Demócrata, lamentó que los republicanos aprovecharan esa noche para “promocionar los ‘logros’ de un presidente que no ha superado la prueba de liderazgo en casi todos los sentidos”, especialmente “en el contexto de una pandemia, cuando tantos en este país están sufriendo”.

Por lo que presenciamos esta noche, el Comité Nacional Republicano ya se perfila para ser nada más que una celebración de cuatro días de Trump y su presidencia fallida”, dijo.

También acusó al partido republicano “de tratar de difamar, denigrar y dividir” a los demócratas y al tándem compuesto por Joe Biden y la senadora Kamala Harris, que aspira a la vicepresidencia, porque, a su juicio, “creen que nuestro movimiento es un riesgo para su poder”.

Antoni Belchi

Miami

Voz de América