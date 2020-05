Coreas intercambian disparos en la zona desmilitarizada

Corea del Norte lanzó múltiples disparos contra un puesto de guardia de Corea del Sur en la región fronteriza fuertemente fortificada que separa a los dos países, dijo hoy el ejército de Seúl.

No hubo víctimas ni daños en el lado surcoreano, pero el ejército del Sur devolvió el fuego e hizo una transmisión de advertencia a través de la frontera, según los jefes de personal conjuntos de Corea del Sur.

No está claro qué condujo al tiroteo de Corea del Norte, que el Sur dijo que comenzó a las 7:41 a.m., hora local. Corea del Norte no ha comentado sobre el incidente. Varias horas después del incidente, los oficiales militares de Corea del Sur dijeron que creen que los disparos de Corea del Norte no fueron intencionales. No estaba claro de inmediato cómo llegaron a esa conclusión.

El Comando de las Naciones Unidas dirigido por Estados Unidos (EE.UU.), el cuerpo militar que supervisa los asuntos de la DMZ, dijo a VOA que está “al tanto de un incidente reportado que ocurre en las cercanías de la Zona Desmilitarizada esta mañana”.

“UNC está cooperando estrechamente con el Estado Mayor Conjunto de la República de Corea para evaluar y seguir monitoreando la situación”, dijo el Coronel Lee Peters, Director de Asuntos Públicos de UNC, usando la abreviatura de la República de Corea, el nombre formal de Corea del Sur.

“UNC llevará a cabo una investigación exhaustiva mañana mismo (lunes 4 de mayo) para determinar si hubo una violación del Acuerdo de Armisticio, y proporcionará el informe a las autoridades correspondientes una vez completado”.

Hablando en el programa “This Week” de la cadena ABC, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que se pensaba que los disparos eran “accidentales”, y agregó que “hasta donde sabemos, no hubo pérdida de vidas en ninguno de los lados”.

El ejército de EE.UU. Tiene alrededor de 28,000 soldados en Corea del Sur, un remanente de la Guerra de Corea de los años 50, que terminó en un armisticio, no en un tratado formal de paz.

VOA