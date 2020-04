Cortizo advierte que el país debe ser cautelosos sobre el levantamiento de la cuentena para evitar un rebrote de COVID-19

El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, advirtió que el país ha hecho las cosas bien y ha progresado significativamente en la lucha contra el coronavirus (COVID-19) al alcanzar un ratio de contagio de 0.95, lo cual debe mantenerse por las próximas dos semanas para que se pueda pensar en iniciar el proceso de levantamiento progresivo de la cuarentena.

Cortizo manifestó que el país no puede poner el riesgo los avances alcanzados en la lucha contra la pandemia del COVID-19 porque se puede registrar un rebrote de esta enfermedad, recordando que algunos países que han estado en la misma situación en la que se encuentra hoy Panamá y se equivocaron, generándose rebrotes que han teniendo consecuencias negativas en la salud de sus ciudadanos, aclarando que eso es precisamente lo no se quiere en nuestro país.

Destacó que incluso países con un de los sistemas de salud más robustos de Europa, como es Alemania, donde el ratio de contagio es 0.7 y se están tomando algunas medidas para levantar la cuarentena de forma progresiva, existen organismos científicos que han advertido que la pandemia no ha desaparecido y la situación sigue siendo grave, por lo que el número de casos de COVID-19 puede volver a aumentar, una situación que a su juicio es similar a la que está viviendo Panamá.

Reactivación económica

El presidente de la República confirmó que ayer le fue entregado por los equipos de Salud y Economía le entregaron el primer borrador con las propuestas para ir levantando de manera gradual la cuarentena vigente en el país y evaluar la posibilidad de abrir paso a paso algunas actividades comerciales, obviamente bajo parámetros estrictos de bioseguridad, pero aclaró que si bien a todos nos interesa que la economía avance, este es un tema que requerirá la adopción de medidas “bien pensadas” , ya que cada decisión que se tome en este momento puede retrotraer al país al inicio de la pandemia nuevamente.

Agregó que, en su opinión, mientras mejor se maneje la crisis del COVID-19, mejor será la recuperación económica, tal como lo ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

Cortizo destacó que su administración ya tiene un plan post COVID-19 centrado en darle un impulso a aquellos sectores de la economía con mayor potencial para generar empleo, el cual estará centrado, en primer lugar, la construcción de infraestructura pública, lo que incluyen proyectos que ya han sido licitados y adjudicados y cuyos presupuestos están en línea para ser utilizados, como el Cuarto Puente Sobre el Canal, la Línea 3 del Metro y el nuevo Hospital del Niño.

Igualmente anunció que se le brindará todo el apoyo necesario al sector agropecuario, más específicamente a la producción de granos básicos, lo que incluirá la siembra de unas 64,000 hectáreas de arroz, agregando que otro sector que jugará un papel fundamental en la recuperación económica será el sector financiero y más específicamente la banca.

Plan Panamá Solidario

Por otra parte, Cortizo denunció además que una cantidad considerable de funcionarios públicos han estado recibiendo libretas y bolsas del Plan Panamá Solidario y les recomendó a estas personas que acudan a las oficinas de Recursos Humanos para llenar un formulario y donar “voluntariamente” a este programa el 20% de sus salarios por los próximos tres meses antes del viernes, ya que de no hacerlo lo obligarán a tomar otro tipo de decisiones la próxima semana.

Indicó que la lista de estas personas incluya a personal de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y otras entidades públicas, agregando que personas que están laborando en el sector privado también han recibido bonos y bolsas de comida del Plan Panamá Solidario, pero aclaró que en estos casos no puede tomar ninguna acción.

No obstante, el mandatario panameño insistió en el llamo a la solidaridad, pidiendo a la población que está laborando en el sector privado y cuentan con algún ingreso que no reciben las bolsas de comida y los bonos del Plan Panamá Solidario si no lo necesitan, ya este programa está dirigido a la población más vulnerable del país y para aquellas personas cuyos contratos han sido suspendidos temporalmente, lo que incluye a 1.3 millones de personas durante varios meses.