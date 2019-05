Cortizo gana unas elecciones estrechas, pero Roux rechaza los resultados del TER y anuncia una posible impugnación

En una elección con uno de los resultados más estrechos desde la vuelta a la democracia en 1989, el candidato presidencial de la alianza Uniendo Fuerzas, Laurentino “Nito” Cortizo, fue declarado por el Tribunal Electoral (TE) como el virtual ganador de los comicios tras alcanzar el 33.1% de los votos, marcando una “tendencia irreversible” en las elecciones presidenciales de este domingo 5 de mayo, al obtener 37,000 votos más que su adversario Rómulo Roux.

A las 8:00 P.M., cuatro horas después de haberse cerrado los centros de votación, los resultados preliminares emitidos por el Tribunal Electoral (TE), en base a la Transmisión Extraoficial de Resultados (TER), con el 86.21% de los votos escrutados, ubicaban a Cortizo como el candidato presidencial más votado con un 32.9%, seguido por Rómulo Roux de la alianza conformada por los partidos Cambio Democrático (CD) y Alianza con 31.02%, el candidato por libre postulación, Ricardo Lombana con 19.78% y el oficialista José Blandón con 10.14%.

Ante lo estrecho de los resultados, los magistrados del TE optaron por esperar un escrutinio mayor de mesas antes de dar a conocer el nombre de la persona electa por los votantes para el solio presidencial.

A las 9:15 P.M. el director de Organización Electoral del TE, Osman Valdez, ofreció declaraciones a los medios de comunicación aclarando que aún cuando la diferencia entre los candidatos Cortizo y Roux se mantenía en torno a dos puntos porcentuales, todavía no había una “tendencia irreversible”, por lo que el país vive un momento histórico ya que esta es menor diferencia registrada en una elección presidencial por lo que se esperaría a que el número de mesas pendientes por escrutar no pudiesen influir en el resultado final de la elección.

Posteriormente, a las 9:55 P.M., los magistrados del TE, Eduardo Valdés Escóffery, Alfredo Juncá y su presidente, Heriberto Araúz, comunicaron que, luego de reunirse con los representantes de los Partidos Revolucionario Democrático (PRD) y CD optaron por esperar aún más, de forma que la diferencia de votos pendiente de escrutar no incida en los resultados para proceder a proclamar al ganador y hacer la tradicional llamada telefónica, como históricamente se ha hecho.

Mas tarde, a las 11:40 P.M., finalmente el magistrado Araúz, en compañía de sus colegas Valdés Escóffery y Juncá, hizo la llamada oficial para informarle al candidato Cortizo que habiendo una “tendencia irreversible”, era el virtual presidente de la República para el quinquenio 2019-2024.

“Con humildad recibo el anuncio, un anuncio que es importante para el país y que asumo con responsabilidad. Yo no tengo ninguna dudad que el país requiere reunir fuerzas para poder resolver los grandes desafíos que vamos a enfrentar a partir del primero de julio”, enfatizó Cortizo, quien dijo que “no va a defraudar al país” y que está “preparado para gobernar”.

Reacción del ganador

Tras conocer los resultados Cortizo reafirmó su compromiso con realizar un gobierno honesto y seguir “uniendo fuerzas con la población” a fin de establecer los consensos necesarios para ejecutar los cambios que necesita el país.

Explicó que uno de sus primeros pasos que dará en el período de transición gubernamental será iniciar el proceso para lograr una reforma Constitucional por la vía de la Asamblea Nacional de Diputado, tomando como base la propuesta del Concertación Nacional, documento que será sometido a un proceso de consultas con diversos sectores de la sociedad para adecuarlo a las exigencias de cambio que viene exigiendo la población.

Durante su intervención Cortizo adelantó que otro de los pasos que espera dar tan pronto asuma la dirección del Órgano Ejecutivo el 1 de julio próximo será promover una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para adoptar las normas que garanticen que la redacción de los pliegos de cargos de las licitaciones estatales, no favorezcan a ninguna empresa.

Igualmente reiteró que en su Gobierno no habrá intocables, pero aclaró que no llamará a ningún miembro del Órgano Judicial ni a la Procuraduría General de la Nación para darle algún tipo de instrucciones sobre a qué personas someter a la justicia y a quien no.

El candidato presidencial dijo que una de sus prioridades será elevar la productividad del sector agropecuario a través de la aplicación de tecnología y la apertura de nuevos mercados, poniendo como ejemplo la posibilidad de exportar de carne de res a Estados Unidos (EU), un mercado al que otros países de la región ya exportan ese producto y al que Panamá no ha podido ingresar, pese contar con un Tratado de Promoción Comercial (TPC). También dejó abierta la posibilidad de revisar el TPC con EU, entendiendo que debe hacerse con mucha cautela e inteligencia, bajo los parámetros que establece este acuerdo, no obstante, anunció su intención de solicitar una revisión profunda de los Tratados de Libre Comercio (TLC) pactados con Costa Rica y Nicaragua.

Cortizo destacó la necesidad de hacerle frente a la deuda que mantiene el Estado con sus proveedores, por considerar que esta inyección económica le permitirá a la empresa privada generar más empleos, lo que se traducirá en mayor consumo y mayor crecimiento económico.

Finalmente, afirmó que para finales del mes de mayo espera tener conformado su Gabinete de Gobierno a fin de iniciar cuanto antes el proceso de transición gubernamental.

Reacciones

Para el candidato de los partidos Cambio Democrático (CD) y Alianza, Rómulo Roux, se negó a aceptar los resultados de las elecciones para Presidente de la República y advirtió que antes de pronunciarse a este respecto va a recibir y contar los votos en el 100% de las actas en manos de mesa ya que ha recibido información sobre supuestas irregularidades en el conteo de votos y sobre la impugnación de un importante número de actas.

“Responsablemente voy a esperar a recibir toda la información, ha habido muchas irregularidades y nosotros estamos trabajando con un equipo legal y que van a haber impugnaciones. Tenemos que garantizar la democracia panameña, la transparencia del proceso electoral, y yo, lo que no voy a hacer, es admitir una derrota electoral en base a los resultados preliminares del TER cuando la diferencia en votos es de solo 30,000 votos”, dijo Roux.

Advirtió que sólo cuando tenga las actas en su poder y certifique los resultados reconocería el triunfo de Cortizo.

Saliendo al paso de estas declaraciones el secretario general del PRD, Pedro Miguel González, Cambio Democrático está en todo su derecho de solicitar las aclaraciones correspondientes, pero recordó que este proceso electoral ha sido transparente gracias a la labor del TE, aunque advirtió: “Todos sabemos que perder duele y perder estrechamente duele más”.

En tanto, José Blandón, candidato del Partido Panameñista y Popular, dijo que se va con la frente en alto porque presentó el mejor plan de gobierno e innovó con un cierre de campaña distinto, en el que se realizaron miles de buenas acciones que dejaron una huella inolvidable en el corazón del pueblo panameño.

Igualmente llamó a sus copartidarios a seguir trabajando para corregir lo que se deba corregir y mejorar lo que haya mejorar entre el partido, porque ese ha sido el mandato del pueblo panameño, pero dejando claro que su intención de volver a correr a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2024.

Ricardo Lombana, candidato por libre postulación, dijo que durante la campaña advirtió que de no ser favorecido la primera palabra que diría es: “Seguimos”. Destacó que tiene casi 400,000 razones para seguir porque casi 400,000 personas le han dijeron no a la corrupción, no al clientelismo, no a las botellas y le han dicho que si a Otro Camino Panamá y aceptó el mandato de esos panameños que le han dicho sí a la Constituyente, si a la solución de los problemas de la Caja de Seguro Social (CSS), le han dicho sí a la educación y si a la utilización eficiente de los recursos del país sin despilfarro.

Y adelantó su intención de postularse nuevamente en el 2024 ya que “el movimiento Otro Camino Panamá llegó para quedarse”.

“Hemos logrado mucho con pocos recursos, con amor a la patria y amor a la libertad”, enfatizó, y dejo claro que si asumirá el mandato de fiscalizar al próximo gobierno y de realizar oposición constructiva, pero serán inflexible ante cualquier escándalo de corrupción o intento de incumplir las promesas que llevaron al triunfo al ahora presidente electo, Nito Cortizo.

La candidata presidencial por libre postulación, Ana Matilde Gómez, reconoció el triunfo de Cortizo y destacó que la importancia de su candidatura fue que hubo una mujer en la papeleta de candidatos presidenciales, afirmando que en su caso no sólo se trato de ganar o perder sino también de participar en el proceso electoral.

Saúl Méndez, del candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia (FAD), reconoció la derrota en la contienda por la presidencia de la República, sin embargo, felicitó a todos los activistas y todos los candidatos de su partido por el gran esfuerzo realizados y advirtió a los panameños que deben esperar cinco años más de corrupción y políticas neoliberales. Pero aclaró que cuando intenten incrementar la edad de jubilación o cuando intenten aumentar los impuestos los miembros del FAD estarán en las calles, ahora con la experiencia ganada en la lucha política.

Finalmente, Marco Ameglio, reconoció que su propuesta electoral no recibió el respaldo de la población, pero advirtió que el ganador de las elecciones debe comprender la necesidad de consensos para realizar los cambios que la población demanda, especialmente ante una Asamblea Nacional de Diputados que estará evidentemente fragmentada.

Transición gubernamental

Por otra parte, el ahora presidente electo de Panamá aclaró que siempre ha estado de acuerdo con el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China, pero aclaró que eso no cambia el hecho de que EU es el principal socio comercial del país y eso no cambiará debido al establecimiento de lazos de amistad con el gobierno de Pekín

Finalmente, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, al referirse al proceso de transición manifestó estar listo para comenzar y adelantó que el mismo contará con el respaldo de organismos internacionales.

Tenemos un equipo y hemos recibido el respaldo de las Naciones Unidas y esperamos que el candidato que resulte ganador también esté dispuesto a realizar esta transición como se la merece el pueblo panameño”.

Varela hizo una llamada telefónica a Cortizo, luego que el TE le declarara como el virtual ganador de la elección presidencial, para felicitarlo y ponerse a su disposición para iniciar el proceso de transición de mando.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero