Crece la demanda por juegos pirotécnicos en Panamá

Con la llegada de las fiestas del fin de año, incrementa la demanda de los fuegos artificiales o también conocidos como juegos pirotécnicos.

Desde el mes de noviembre hasta diciembre, la compra de estos productos aumenta ya que son muy utilizados para espectáculos nocturnos, en fiestas como bodas, quinceaños o para la celebración de la llegada de la Navidad o el Año Nuevo.

Hace 20 años, a Panamá llegaba uno o dos contenedores por año con aproximadamente mil 200 a mil 500 cajas de juegos pirotécnicos por vagón.

Sin embargo, ahora hay hasta 20 contenedores con alrededor de 45 mil cajas de fuegos artificiales importados al país, detalla Abdiel Pérez, gerente de la empresa Fuegos Artificiales Internacionales, S.A. (Faisa).

El negocio ha prosperado con los años para empresas que se dedican a la venta al por mayor o al detal de estos productos como Luces y Efectos Universales que inició operaciones en el año 2005.

Esta compañía tiene actualmente 21 locales en todo el país, de las cuales siete se cierran en temporada baja. Sin embargo, entre los meses de noviembre y diciembre se vuelven a abrir debido a la alta demanda de esta mercancía, asegura Hernán Saldaña, propietario de esta empresa.

Esta compañía cuyo principal negocio es la venta al por mayor, tiene una fuerte clientela en la comunidad china en Panamá. Sin embargo, también comercializa sus productos al detal a consumidores que gastan desde $10 hasta $5.000.

Lo más vendido

Las empresas que venden los juegos pirotécnicos señalan que entre los productos más comprados están las cajas de luces multicolor con opciones desde 5 hasta 350 tiros, y sus precios oscilan entre $5 hasta $550.

La docena de voladores de tres tiros tienen un precio de $17 y la faja de cohetes tiene un costo $10.

Mientras que la docena de volcanes pequeños tienen un precio de $2 hasta 30 dólares (una unidad grande), y un paquete de 50 unidades de cebollitas cuesta $10.

Y la popular mata suegra de 20 unidades tiene un precio de $3.

Las tradicionales estrellitas oscilan entre $0,25 hasta $10. El paquete de 12 unidades de mariposas, las escupidoras o disparados, los avionsitos todos tienen un costo de $4.

Regulación

En años anteriores no había regulación en el mercado para la venta de estos productos, y se comercializaban indiscriminadamente en restaurantes, supermercados y lavanderías, comenta Pérez.

Este año, las autoridades se han puesto firmes en este tema y solo se puede vender esta mercancía a locales certificados”.

Abdiel Pérez.

En Panamá, el manejo de los fuegos pirotécnicos está reglamentado y supervisado por la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp).

Junto a la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil y los municipios se encargan de realizar las inspecciones a empresas y locales que estén autorizadas para este tipo de comercio. Sin embargo, Diasp es la única que puede sancionar.

Estirito de Frías, director nacional de Dinasepi explica que cada año a los hospitales del país acuden más de mil personas afectadas por algún tipo de quemadura y desafortunadamente muchos de ellos son niños, quienes en su inocencia juegan con fuegos pirotécnicos y no miden el peligro y sus consecuencias.

También se registran incendios provocados por este tipo de materiales dejando pérdidas tanto de vida humana como de bienes e inmuebles.

Recomendaciones

+ Antes de lanzar artificios aéreos, comprobar que no haya objetos que impidan su ascenso.

+ No encender el producto cerca de otros artificios.

+ No guardar los artificios pirotécnicos en los bolsillos o en la ropa.

+ No disparar en la mano cuando esté expresamente indicado en las instrucciones.

+ No situar ninguna parte del cuerpo por encima o delante del artificio.

+ No lanzar contra personas, animales o bienes.

+ Encender la mecha por su extremo más alejado.

+ Encender de espaldas al viento.

+ No colocar en el interior de botellas o latas.

+ No manipular sus componentes ni extraer su contenido.

+ No disparar si presentan desperfectos.

+ No adquirir ningún artificio pirotécnico sin su correspondiente envase o embalaje.