Crecen las oportunidades para la venta de alimentos y bebidas en línea

En los últimos años, el mundo de las compras ha cambiado de forma radical, en especial, las compras por impulso han cambiado su funcionamiento. Desde su teléfono móvil con un solo clic o desde un golpe de voz podrá comprar lo que necesite de forma rápida y cómoda.

Es por eso que las compras de alimentos y bebidas en línea están creciendo a una tasa de dos dígitos en el mundo, mientras que las tiendas tradicionales se reinventan, fusionándose en un formato omnicanal donde los consumidores esperan poder comprar cuando y donde sea.

Según un estudio realizado por Tetra Pak, en los índices se destacan cuatro tendencias clave que determinan el crecimiento de las compras de alimentos y bebidas en línea y son: Comodidad, sostenibilidad, personalización y tecnología y rendimiento.

El director de Servicios de Marketing Globales en Tetra Pak, Alexander Carvalho, explicó que la comodidad es el principal impulsor para compras en línea de los consumidores, ya que estos buscan nuevas formas de hacerse la vida más fácil que incluyen el reabastecimiento de productos, la voz y un envase o empaque convenientes.

En tanto que la sostenibilidad se debe a la preocupación por el uso del plástico y la toma de conciencia ambiental continuarán creciendo, siendo el reciclaje una tendencia cada vez más importante.

Por otro lado, la personalización de los productos será un diferenciador importante en el futuro, ya que se estima que un 80% de las empresas de productos envasados o empacados migrarán a este modelo para el 2025.

Por último en cuanto a la tecnología y rendimiento para el 2025 se esperan servicios de entregas “súper rápidas” en tan solo 10 minutos, lo cual cambiará el comportamiento del consumidor para comprar.

Las cadenas de suministro seguirán siendo transformadas por las tecnologías de la nueva industria 4.0, en particular la identificación por radiofrecuencia y la robótica.

Mencionó Carvalho que el aumento de la compra en línea es una gran oportunidad para las marcas de alimentos y bebidas, donde el envase juega un papel clave para apoyar su éxito. Agregó que en particular, el envase inteligente ayuda a impulsar una mayor transparencia y eficiencia en la cadena de abastecimiento, a la vez que permite una relación directa e interactiva con el consumidor.

“Creemos que esta tecnología en rápido desarrollo, probada por nosotros desde 2016 y ahora implementada en Europa, puede ayudar a nuestros clientes a explorar nuevas vías, impulsando el crecimiento en los próximos años”, dijo Carvalho.

El índice Tetra Pak se basa en investigaciones de consumidores realizadas en Estados Unidos (EU), Reino Unido, China, Arabia Saudí y Corea, en un estudio de segmentación de mercado global, y en entrevistas con minoristas electrónicos en EU, Europa y China.

Dicha investigación reveló que la conveniencia es el principal impulsor de la compra de alimentos y bebidas en línea en todas partes. Sin embargo, esta compra tiene una naturaleza inherentemente física con fuertes connotaciones emocionales y culturales. La incapacidad para inspeccionar los productos es una de las mayores barreras para la compra en línea, y la calidad es la principal preocupación para los consumidores de todo el mundo.

En este contexto, el envase juega un papel importante en respuesta a las crecientes tendencias que dan forma al crecimiento de las compras en línea, ya que los consumidores a menudo compran para aprovisionarse.

Sin embargo, el estudio destaca que las porciones individuales ayudan a minimizar el desperdicio de alimentos, son más adecuadas para los hábitos de consumo modernos (on the go o sobre la marcha) y también ayudan con el control de la dieta (en particular cuando se trata de snacks).

Leoncio Vidal Berrío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero