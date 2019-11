Crimsonlogic impulsa comercio electrónico en Panamá

Hablar de Singapur es referirse a un país que hace aproximadamente 50 años era una isla pobre, sin mucho futuro, pero hoy es conocida como “La perla de Asia” y su milagro económico se le atribuye a Lee Kuan Yew, quien, en sus 30 años como primer ministro, apostó por la educación y la disciplina férrea.

Hoy Singapur es un ejemplo a seguir por otros países, entre ellos Panamá, que en el 2016 ratificó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la nación asiática, permitiendo la entrada de grandes empresas como Crimsonlogic.

Con ganancias de $100 millones anuales a nivel mundial, Crimsonlogic es una compañía que ofrece soluciones, productos y servicios a los gobiernos y empresas privadas para acompañarlos en su transformación digital, en momentos que el mundo atraviesa por un acelerado proceso de digitalización que está trastocando las formas de producir y comercializar bienes y servicios.

Durante sus 15 años en Panamá, Crimsonlogic ha obtenido contratos con el Estado Panameño para la modernización de instituciones como: La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), con el programa Siga, Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce) del Ministerio de Comercio e Industrias, Declaración de Movimiento Comercial en la Zona Libre de Colón (ZLC) y el módulo para Colón Puerto Libre, el Proyecto Sistema de Gestión de Estafetas de la Dirección General de Correos y Telégrafos (Cotel), el Proyecto de Interoperabilidad de las Vuce de los países de la Alianza del Pacífico, entre otros proyectos.

Recientemente, Crimsonlogic presentó plataformas pilotos, como la de Agroexportaciones, el módulo de Blockchain para Aduanas y la ZCL y la Ventanilla Única de Derecho de Autor.

Crimsonlogic abrió en días pasados un Centro de Desarrollo de Software en sus instalaciones de la Ciudad del Saber, evento que contó con la presencia de Saw Ken Wye, CEO de Crimsonlogic, quien compartió con Capital Financiero sobre los planes de la compañía para el 2020 y sus proyectos para Panamá.

Resaltó que la Cuarta Revolución Industrial impulsada por adelantos tecnológicos disruptivos como la inteligencia artificial, la manufactura aditiva, la Internet de las Cosas y Blockchain, están redefiniendo drásticamente los modelos tradicionales de negocios y los países tienen que adecuarse.

-Singapur dio un salto.Hoy estamos en la revolución 4.0, ¿Qué deben hacer los países de América Latina para dar ese salto?

-Dejar de ser reacios a los cambios, ya que esta actitud es totalmente negativa. Por el contrario hay que adoptar tecnologías para aplicarlas, si continúas con esa mentalidad no tendrás la visibilidad correcta para irte adaptando a los cambios”.

“Por ejemplo el pago móvil, en el que China es líder a nivel mundial, le fue aplicado porque el gigante asiático no tenía historia de tarjetas de crédito, por lo que no les pesó abandonar la anterior forma de pago e implementar el pago móvil. Eso es un ejemplo, de que si te desconectas del pasado, puedes adoptar las nuevas tecnologías con mucha facilidad”.

–¿América Latina tiene una masa crítica para adoptar esas tecnologías?

-Estoy convencido que sí, yo fui vicepresidente de Microsoft para el sureste de Asia y mis tres jefes eran de América Latina.

-¿Cómo ve el comercio electrónico en el 2020?

-El comercio electrónico es un hecho, por ejemplo hace poco Alibaba realizó $38,000 millones en transacciones en un solo día, si lo comparamos con el Black Friday en Estados Unidos (EE.UU.) que genera $8,000 millones.

“El comercio electrónico es ya algo natural y las próxima generaciones no conocerán otra forma de hacer las compras. El objetivo es enfocarse en tres áreas: La facilidad con que la transacción se debe realizar; la seguridad con que debe moverse esa transacción y la última milla o la entrega al usuario final, principal debilidad de Panamá y países de la región.”

“Por ejemplo, estamos formalizando un trabajo con Cotel porque el tema de la última milla en Panamá dependerá del alcance que tenga la distribución de esa mercancía a nivel nacional. Nuestro proyecto no está enfocado en comercio electrónico, pero apoyamos a Cotel para que se conecte tecnológicamente con el proyecto de Comercio Electrónico de Panamá.

El proyecto de Comercio Electrónico de Panamá tiene dos partes, la primera es usar la ZLC como bodega para exportar y la otra es usar a la ZLC como bodega para importar, y aquí es donde Cotel juega su rol importante.

“En el primer cuarto del 2020 debe estar funcionando el comercio electrónico de exportación y luego deberá empezar la parte tecnológica para importar”.

-¿Cómo le fue económicamente a Crimsonlogic en el 2019 y expectativas para el 2020?

– Nuestra compañía globalmente hace $100 millones anuales y en América Latina entre $10 millones y $15 millones, con crecimiento sostenido de 10% a nivel global.

-¿Principales desafíos para Crimsonlogic para el 2020?

-Unos de los principales desafíos es que el comercio global está muy fragmentando y nuestro enfoque como empresa está en la integración de esos fragmentos para facilitar el comercio. El otro objetivo es mejorar nuestros productos y servicios para ayudar a los gobiernos en su transformación digital.

-¿Cómo ve la disrupción de Blockchain?

-Primero hay que entender lo que es Blockchain, tecnología que básicamente hace confiable las transacciones a través del manejo de información de diferentes nodos.

“Por ejemplo, si vamos al tema de confianza, si estas transacciones son emitidas por un solo banco no hay necesidad de este producto, ya que el Blockchain se usa para transacciones transfronterizas, en la que no es sólo un banco el que interviene, si no varios y esto ayuda a estandarizar o elevar la confiabilidad de la transacción en múltiples puntos.

“El próximo desafío que presenta el comercio transfronterizo, es que una vez que sale una unidad de un país, ya no hay un estándar único internacional que aplique para lo demás, entonces, hay que lograr que las partes que participan del nodo de Blockchain también se pongan de acuerdo con sobre cuáles son los estándares que se usarán para el intercambio de la información que se gestione”.

Nosotros como empresa utilizamos Blockchain para dar trazabilidad y seguridad al flujo de información global que nuestras plataformas manejan y el próximo paso es lograr la armonía con otro nodos Blockchain, para que haya interoperabilidad”.

-¿Cómo funciona el módulo de Blockchain con Aduanas en Panamá?

-Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para sacar a Panamá de su lista gris es mejorar la transparencia en el servicio de manejo de cargas en las zonas económicas especiales y Panamá necesita mostrar que las mercancías que llegan a estas zonas para ser transformadas o reexportadas mantienen su trazabilidad de origen, de modo que en elpaís de destino se reconozcan los acuerdos arancelarios del país de origen.

“El propósito de nuestro piloto de Blockchain es montar en el nodo los datos de la carga de origen en la documentación de la ZLC y que Aduana valide la trazabilidad de la información y emita el certificado de reexportación, para que esa información pueda ser validada por el país de destino y aplicar las preferencias de libre comercio, sin poner en duda la integridad del movimiento de carga que pasó por Panamá”.

-¿Cómo está el nivel de personal en Panamá?

-El nivel no es malo, pero el desafío que enfrentan estas plataformas son los constantes cambios tecnológicos. Por ejemplo, el tema de fuga de información hace tres años no era relevante, pero ahora el tema de ciberseguridad es imprescindible en cualquier plataforma.

-Con la ciberseguridad como un tema innegociable, ¿se encarecen los servicios?

-No necesariamente lo hace más caro, sino que se convierte en el punto de entrada en el momento de la oferta de plataformas, porque ya no existe la posibilidad de que eso sea opcional.

-¿Cuál es la expectativa de Crimsonlogic con el nuevo con Centro de desarrollo de software en el Ciudad del Saber?

-Este será un centro de desarrollo de software, desde el cual vamos a desarrollar, implementar y dar soporte completo a nuestros clientes de Latinoamérica, con el mismo idioma, horario y la misma cultura.

Nos permitirá dar un servicio al cliente más personalizado y oportuno. Crimsonlogic viene trabajando con los gobiernos en áreas de facilitación de comercio, poder judicial, fiscal, logística y dominios relacionados con la ciudadanía. Hemos seguido estableciendo estándares de la industria mediante la entrega de soluciones de eGovernment de primer mundo, para optimizar el flujo de trabajo, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la toma de decisiones”

-¿Cuántos empleos se generan con el nuevo centro de innovación?

-El centro cuenta con ocho desarrolladores, pero esperamos aumentar el personal hasta 20 colaboradores.

¿Cuánto espera invertir Crimsonlogic en Panamá?

-La empresa espera invertir, en los próximos cinco años, alrededor de $500,000, con lo cual logrará generar más puestos de trabajo y establecer cooperaciones más estrechas con las universidades, para aportar capacitación a los jóvenes estudiantes de Panamá a través de su programa #NextGen.

Orlando Rivera

orivera@capital.com.pa

Capital Financiero