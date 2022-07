Crisis económica en Argentina provoca cambios en Gabinete

La crisis económica y política no da tregua al presidente Alberto Fernández que tuvo que transferir todo el poder de su administración al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien liderará un nuevo Superministerio de Economía, Producción, Agricultura, Ganadería y Pesca.

El mandatario argentino recibió la renuncia de sus hombres de confianza, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, el ministro de la Producción Daniel Scioli, que volverá como embajador a Brasil, el ministro de Agricultura Julián Domínguez y la recientemente asumida ministra de Economía, Silvina Batakis, que se hará cargo del Banco Nación.

El analista político, Andrés Malamud, señaló que estos cambios son una consecuencia de la puja de poder en el Peronismo y sobre todo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“La cuestión es que el equilibrio está determinado por quién lidera, en este momento la facción mayoritaria del Peronismo, que es el Kirchnerismo, no lidera o como dicen ellos, no tiene la lapicera. Entonces, uno piensa que Cristina tiene el poder. Tiene el poder de dañar, humillar, vetar… pero no tiene el poder de iniciar una política pública. Entonces tenemos ese empate. Ese balance tóxico, en el cual el Presidente no se mueve y la Vicepresidenta que lo frena. Un Presidente inmóvil y otro que no lo deja avanzar. Entonces quién hace lo que hay que hacer en la Argentina”, señaló Malamud.

En medio de horas de máxima tensión política, reapareció el expresidente y líder de la oposición Mauricio Macri quien fue tajante al decir que este Gobierno no tiene rumbo.

“Estos cambios no cambian nada, porque son todos parte de un mismo Gobierno. Un Gobierno que ha perdido noción de donde está parado y ha perdido el rumbo y está lamentablemente inmovilizado. Hoy hay cotizaciones de $12 distintos en la Argentina y no hay dólares, esto te lo dice todo”, indicó Macri.

Antonio Aracre, presidente de Syngenta Latinoamérica, una de las compañías agrarias más importantes a nivel continental, remarcó que es necesario que el Gobierno mejore su comunicación con la sociedad.

“La política debe ordenar hacia donde se encamina el rumbo la economía argentina. Y el otro gran desafío es el de la inflación, que drena el poder adquisitivo. Creo que la sola palabra que calme a los mercados y disminuya la ansiedad, va a ser muy positivo”, dijo Aracre.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández no bajó el tono de sus declaraciones y acusó a distintos sectores de la economía, de ser especuladores que perjudican al país.

“Los que siguen provocando el individualismo. Los que siguen creyendo en la meritocracia. Los que siguen diciendo esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca, son los que especulan, son los que manipulan los precios de los supermercados, son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan el momento que la Argentina se debilite, se devalué”.

Los Gobernadores le pidieron “reacción” al presidente y el kirchnerismo sigue presionando con más cambios en el Gobierno.

