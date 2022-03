¿Crisis laboral o crisis de confianza?

Panamá vive una paradoja, crecimiento económico y crisis laboral, simultáneamente. Recientemente, la Contraloría General de la República reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) en el 2021 presentó un aumento de 15.3%, respecto al año anterior, debido a las exportaciones de cobre y mayores ingresos del Canal. Pero esto no se está reflejando en nuevos empleos.

En el 2021, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) tramitó 225,750 nuevos contratos laborales (77% temporales), cifra 40% inferior a los 378,495 procesados por la entidad en el 2019, año en el que se agregaron a la economía 52,040 empleos, todos informales. La informalidad subió de 44.9% a 47.6% en esos dos años.

A octubre 2021 la tasa de desempleo se ubicó en 11.3%, medición que no contabiliza como parte de la Población Económicamente Activa (PEA) a los 610,000 beneficiarios que recibieron el Vale Digital del Programa Panamá Solidario ese mes, quienes precisamente recibieron ese beneficio porque no encuentran trabajo. De hacerlo (como ejercicio teórico), estaríamos hablando de un nivel real de desocupación del 32%.

En enero 2022, Mitradel procesó 16,779 nuevos contratos, la mitad de los 33,857 registrados en enero 2019 y 11% por debajo del promedio mensual del 2021, indicando un agravamiento de la tendencia contractiva, presumiblemente relacionado con el impacto laboral de la variante Ómicron del coronavirus (COVID-19).

En febrero 2022, 417,121 panameños (as) recibieron el Vale Digital.

¿Puede la economía generar esa cantidad de nuevos empleos antes de junio 2022, para transferir a estos panameños (as) del Asistencialismo a la Inclusión Productiva? No, sin una estrategia y generando la mitad de los empleos formales que antes de la pandemia.

En el 2020 el sector privado perdió 364,000 empleos formales (42% del total) y a otros 284,000 trabajadores (32%) se les suspendieron sus contratos. Es decir, en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos.

La economía no está generando nuevos empleos. A pesar de que en el 2021 se recuperó una fracción de los empleos perdidos el año anterior, entre el 2019 y 2021 desaparecieron unos 238,000 empleos formales del sector privado, incluyendo a los 30,000 trabajadores cuyos contratos fueron reactivados y luego desvinculados, al tiempo que se agregaron 71,000 funcionarios a la planilla estatal.

Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal.

El que hoy se genere la mitad de los empleos formales que en el 2019 es síntoma de incertidumbre en el clima de inversiones en el país. Más aún, la escasa disponibilidad de empleo y la enorme cantidad de trabajadores que perdieron sus trabajos o fueron reintegrados en condiciones distintas a las existentes antes de la pandemia, están ocasionando incertidumbre laboral e inhibición del consumo.

El 61% de los encuestados en el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (Iccp) de enero 2022 considera poco probable obtener un empleo en los próximos 6 meses, 28% considera que no tendrá empleo, 10% no sabe o no está seguro y sólo 1% considera que tendrá empleo. En marzo 2020 era 11%.

No existe un plan de reactivación económica, ni generación de empleos. De hecho, la recuperación de la economía ha sido impulsada por el sector externo. La única “estrategia” del Gobierno es la vacunación, la cual ha sido muy exitosa. Pero ya no estamos en un Estado de Emergencia Sanitaria, sino socioeconómica.

Urge generar confianza en el clima para las inversiones y el consumo, a fin de reactivar la demanda interna.

El mero anuncio del acuerdo de las condiciones para nuevo contrato entre el Gobierno y Minera Panamá fue, en gran medida, responsable por la mejora de la perspectiva de deuda panameña, de “Negativa” a “Estable”, manteniendo su grado de inversión. Pero este contrato aún debe ser concretado y ratificado.

Se hace imperativo inyectar liquidez al sector productivo y levantar todas las restricciones relacionadas al COVID-19 (convertir la pandemia en una epidemia gripal), como lo están haciendo otros países, máxime ante el negativo impacto que tendrán los eventos en Ucrania sobre el poder adquisitivo del panameño humilde.

Las 47 propuestas del sector privado al Ejecutivo permanecen en “limbo”, mientras el Estado adeuda $300 millones a contratistas de la construcción y otros $155 millones a pequeñas empresas industriales y agroindustriales. En este contexto, tendría sentido usar parte del multimillonario presupuesto publicitario del Estado para pagar deudas.

Panamá no enfrenta una crisis laboral, sino una crisis de confianza. La confianza no se decreta, se construye. El peor enemigo de la generación de empleo es la incertidumbre.

René Quevedo

Asesor Empresarial