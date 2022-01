CSS analiza junto a cardiólogos y oftalmólogos la falta de especialistas en estas ramas

Aspectos como la falta de especialistas de la rama de cardiología y oftalmología en diferentes partes del país, fueron parte de los temas abordados durante una reunión entre el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, su equipo de trabajo y el presidente de la Comisión de Salud de la Junta Directiva de la entidad de seguridad social, dr. Alfredo Macharaviaya.

“Hemos terminado una reunión con médicos de los servicios de cardiología y oftalmología para analizar una situación de falta de atención y de especialistas en algunas áreas del país como la falta de cardiólogos en Chiriquí, en las provincias Centrales, en Coclé y cómo podemos hacer para mantener una atención de calidad a la población”, dijo Lau Cortés mediante una nota de prensa de la institución.

Mencionó Lau Cortés que existen evidencias que destacan el incumplimiento de los contratos por algunos médicos especialistas que después de haber terminado su formación dentro de la CSS, utilizan cualquier excusa para no cumplir con el contrato y no acudir a atender a la población en el sitio que le corresponde.

“Y con ello están ocasionando una afectación muy seria a esa población que demanda los servicios de los especialistas y que se le está negando, eso es parte de lo que hemos analizado en el día hoy”, agregó el director general de la CSS.

Ante esta situación, el Dr. Alex González, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud (DENSYPS) de la CSS, señaló que en estos momentos se encuentran realizando un proceso de planificación ordenada en donde han notado que en los últimos años se agudizan los problemas en algunas especialidades, principalmente cardiología y oftalmología y otras que son necesidades que tienen los pacientes en diferentes partes del país.

“Y como todo el mundo sabe y no es un secreto a voces, hay mucha concentración de recurso humano en la ciudad capital y nosotros hemos estado mirando la posibilidad, pensando en los pacientes de fortalecer las áreas en el interior del país, tenemos cardiólogos y oftalmólogos que han estado formándose con la Caja y lo que estamos haciendo nosotros es buscando mecanismos no solamente para que los colegas pueda cumplir sus compromisos, sino pensando en las necesidades que tienen los pacientes y poder cubrir la demanda de atención en beneficio de los pacientes”, aseveró el Dr. González.