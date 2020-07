CSS lanza portal web de transparencia y plataforma de datos abiertos

La página web de la Caja de Seguro Social (CSS) cuenta con los requerimientos establecidos por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Se trata del portal web de transparencia y la plataforma de datos abiertos, dos modernas herramientas tecnológicas que la CSS pone a disposición y dominio público.

El director general de la CSS, Dr. Enrique Lau Cortés, manifestó que esta plataforma tiene como propósito transparentar lo que se hace en la institución, como parte de un proyecto que busca que el gobierno rinda cuentas de manera continuada de los recursos que le son asignados.

“Nosotros comenzamos desde hace tiempo a transparentar, hemos informado lo que hemos ido encontrando, además de eso la CSS tiene disponible a los ciudadanos los estados financieros, para que las personas puedan darse cuenta de forma directa si lo que está diciendo la administración es cierto o es falso”, dijo el Dr. Lau Cortés.

Por su parte, la Mgtr. Kathia Quiel Carreira, directora de la Secretaria Técnica de Responsabilidad y Soporte Institucional de la CSS, informó que la página web de la institución cuenta con espacios de transparencia requeridos por la Antai.

Enlaces del portal de Panamá Compras, de datos abiertos de la plataforma Interestatal de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) y de la Contraloría General de la República.

Mencionó que esta página es inclusiva, ya que tiene acceso a personas con algún grado de discapacidad de forma visual, auditiva y daltónicas. Además, cuenta con todos los reglamentos que se refieren a la Ley N° 38, Ley N° 6 de Transparencia y las leyes relacionadas a transparencia y acceso a la información.

Agregó que la página web de la CSS cuenta con un portal de datos abiertos de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), pero que además han creado un portal que fue financiado por “The Trust for the America” adscrito a la OEA para la creación de una plataforma de datos abiertos donde se dará a conocer información valiosa que incluye temas de COVID-19, prestaciones económicas, salud, medicamentos y del Centro de Contactos de la CSS relacionadas al número de llamadas y acceso a la información.

De igual manera el portal web cuenta con un espacio de “Rendición de Cuentas” que han sido realizadas por el director general de la CSS y su equipo de trabajo, destacó la Lcda. Quiel.

También aseguró que, dentro de este portal, están incluidos los estados financieros de los periodos desde el 2005 hasta el 2019.