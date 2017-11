CSS refuerza labores para entregar lista de Cepadem

La Caja de Seguro Social (CSS) refuerza sus labores para depurar y entregar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la lista de beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).

Se estima que alrededor de 600 mil trabajadores públicos y privados que entre 1972 y 1983 dejaron de percibir su beneficio podrán hacer efectivo su Cepadem desde el 1 de diciembre. El monto asciende a $366 millones.

El pasado lunes 13 de noviembre, la Contraloría General de la República completó la entrega al MEF de los primeros 189,229 certificados de Cepadem que corresponden a 66,137 beneficiarios.

Alfredo Martiz, director general de la CSS, explicó que se creó un equipo de trabajo entre esta entidad, la Contraloría General de la República, el MEF, y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) para trabajar con la velocidad que requiere el caso.

Una nota de prensa de la institución, señala que para contribuir a agilizar la información y brindar en tiempo oportuno los datos referentes a los beneficiados del Cepadem, la dirección ejecutiva nacional de Innovación y Transformación de CSS a través de su personal de soporte técnico equipa y suministra las herramientas necesarias para el desempeño de los colaboradores que se encargan de depurar los más de 550 mil beneficiados.

Tareas

Desde el mes de octubre, la CSS asignó personal técnico permanente para atender este proyecto.

De ser necesario, contarán con la disponibilidad de esta fuerza laboral las 24 horas del día, los 7 días a la semana.

La CSS creó 80 nuevos usuarios en el Mainframe (computadora central utilizada para el almacenamiento de información de grandes empresas).

También se verifica y adecua la velocidad del Mainframe en las oficinas del MEF donde labora el personal de la CSS para el proyecto de Cepadem.

La CSS entrega al MEF todos los archivos de cuenta individual, listado de fallecidos, pensionados e indemnizados. Igualmente se desarrollaron consultas/reportes especiales para la depuración del listado de beneficiados.

En este proceso, se crean usuarios nuevos y modifican los actuales involucrados en la depuración.

Aprobaciones

De la misma forma, se validan los beneficiarios con cuotas, pero que no aparece en la afiliación.

En este proceso también se corrobora el registro de años con valor no convertible a dinero para la Dirección de Presupuesto de la Nación del MEF.

La CSS hace un análisis de beneficiarios que no tienen afiliación, de aquellos con cédula que no fueron validadas en el Tribunal Electoral y de otros con patronos que no existen (o captura incorrecta).

