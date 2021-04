¿Cuál es la situación de las pymes luego de un año de pandemia? Resultados de la encuesta Visión Pymes de Brother International Corporation

La emergencia global tuvo un fuerte impacto en las empresas, siendo las pymes uno de los segmentos más afectados en sus ingresos y composición laboral. No obstante, este escenario permitió el desarrollo de aspectos como el uso de la tecnología y modernización de operaciones. Tras los desafíos que enfrentaron en 2020, las pymes se acercan a un proceso de recuperación, que se evidencia en sus planes de inversión y contratación.

Estos son los principales hallazgos de la séptima edición de la encuesta Visión Pymes, realizada por Brother International Corporation. Esta edición del estudio, que aborda cambios fundamentales en las pymes durante el último año, fue aplicada a 776 gerentes y propietarios de negocios en Colombia y Ecuador, entre el 27 de enero y el 24 de marzo de 2021.

Caty Di Maggio, vicepresidente Regional de Ventas y Mercadeo para Latinoamérica de Brother International Corporation, asegura que el año pasado fue un período desafiante para los pequeños y medianos negocios, quienes, en medio de este complejo entorno, dieron un gran salto hacía la transformación digital y se convirtieron en un ejemplo de resiliencia y reactivación económica.

Frente al entorno sensible del primer semestre del 2020, la séptima edición del estudio identificó que la crisis global impactó de forma negativa en ocho de cada 10 pequeños y medianos negocios en el país. Solo un 15% encuestados dijeron que esta situación tuvo poco o casi nada de impacto en sus negocios.

El principal aspecto donde se evidencia el impacto de este acontecimiento inesperado fue en los resultados económicos de las empresas de Colombia. Dos tercios de las pymes colombianas señalaron que sus ingresos disminuyeron el año pasado. Las empresas de hotelería y turismo (95%), inmobiliaria y construcción (87%), restauración (78%) y servicios profesionales (77%) fueron las más afectadas.

Durante el escenario complejo que se vivió en 2020, las instituciones gubernamentales, financieras y ONGs apoyaron a las empresas de manera sustancial, para que mantengan activas sus operaciones. El presente estudio identificó que las entidades financieras fueron un gran apoyo para las pymes colombianas.

Un tercio de los encuestados señalaron que hubo un considerable apoyo por parte de los bancos, mientras que una cuarta parte señaló que recibieron apoyo del gobierno. Además, un 13% de los emprendedores consultados reconocieron el respaldo de organizaciones empresariales, como las Cámaras de Comercio.

No obstante, un 35% de entrevistados cuestionaron no haber recibido ningún apoyo, un hecho que sugiere que todavía existen necesidades que no han sido atendidas, según precisan algunas pymes colombianas.