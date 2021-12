¿Cuáles son los pronósticos para el comercio durante las festividades de fin de año?

La Federación Minorista Nacional en Estados Unidos (NRF por sus siglas en inglés) estima que ni la inflación, ni la pandemia impactarán este año la actividad comercial durante las festividades.

Según el censo de EE.UU., durante el tercer trimestre de 2021 el comercio en línea aumentó 7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto se traduce en un 12% de las ventas durante ese periodo de tiempo.

“Los datos que recibimos antes de Acción de Gracias y durante las festividades nos brindan una actualización sobre el estado del consumidor, y se está fortaleciendo el gasto, vimos que en octubre las ventas minoristas subieron considerablemente, 10,3% con base en el año anterior, y luego durante todo el año está creciendo un 14,4%”, explica Jack Kleinhenz, economista en jefe de NRF.

Kleinhenz lo que atribuye a que los consumidores parecen estar en una buena posición financiera para gastar y poco estrés para hacerlo, aunque reconocen que hay desconocimiento del posible desenlace de la nueva variante ómicron.

El experto además agrega que la disrupción en la cadena de suministros no parece estar afectando en mayor escala a las grandes compañías: “Muchos minoristas pudieron adelantar sus envíos e incluso pudieron fletar sus propias embarcaciones […] para grandes empresas, parece ser que les está yendo bien, o que se las arreglan, pero puede que no sea el caso de los negocios más pequeños que no tienen la escala y el alcance para poder, tal vez, influir tal los envíos”.

Y se estima que los hispanos en Estados Unidos tienen alta participación en la actividad comercial, puesto que casi 64 millones de consumidores hispanos viven en los Estados Unidos y representan un poder adquisitivo de dos billones de dólares, según datos la empresa Claritas

Voz de América (VOA)