Cuba, Nicaragua y Venezuela enfrentan duras críticas en cumbre de la CELAC

La iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear una especie de “Unión Europea en las Américas” chocó el fin de semana con una confrontación política entre los gobernantes de Cuba, Venezuela, Uruguay y Paraguay.

La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, ya presentaba controversia por la presencia del venezolano Nicolás Maduro y el cubano Miguel Díaz-Canel, y la ausencia de los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y Brasil, Jair Bolsonaro.

López Obrador planteó su idea de avanzar para alcanzar una integración América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá, en algo parecido a lo que dio origen a la actual Unión Europea y firmar un acuerdo comercial.

Sin embargo, la presencia de Maduro prendió una chispa para algunos de los participantes. Fue el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quién enfrentó al mandatario venezolano por sus políticas.

“Mi presencia en esta cumbre”, dijo Benítez, “en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura en mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente”.

Le siguió el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien dejó en claro que su participación en el foro no significaba dejar de lado a la Organización de Estados Americanos, OEA, ante las intenciones públicas del gobierno mexicano de desaparecer o al menos transformar el organismo.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha mantenido confrontaciones con algunos gobiernos de la región, como Venezuela, Nicaragua y El Salvador, por distanciarse de los preceptos democráticos de esa organización.

Lacalle Pou criticó directamente a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y señaló que su presencia tampoco implicaba ser complaciente con lo que está ocurriendo en esas naciones.

Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.