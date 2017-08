Culmina revisión de propuestas para precalificación de Línea 3 del Metro

La comisión evaluadora, encargada de analizar las propuestas técnicas de la precalificación internacional del proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá culminó el proceso de revisión de las nueve ofertas recibidas.

Se trata de un procedimiento que forma parte de la eventual licitación para el proyecto de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalaciones del sistema ferroviario que incluye el material rodante (monorriel) y puesta en marcha del sistema para la Línea 3.

Finalizado este periodo, cómo lo establece el pliego de cargos para esta precalificación, la comisión evaluadora emitirá un informe en el que se detallarán las propuestas descalificadas por el incumplimiento de los requisitos mínimos, por falta de documentación o por no cumplir con las disposiciones legales.

Una vez recibida la no objeción de JICA, el informe será publicado en el Portal de “PanamaCompra” y estará disponible al público en general, más una copia impresa de dicho informe para los participantes en el acto que la deseen retirarla, se informó en un comunicado de prensa.

Posteriormente los proponentes tendrán tres días hábiles para hacer observaciones al informe de la comisión evaluadora, contados a partir de la fecha de su publicación en el portal de “PanamáCompra”.

Una vez analizadas las observaciones, el director general de Metro de Panamá S.A, podrá ordenar la modificación o la anulación del informe.

En el caso de que transcurra el proceso sin observaciones, se emitirá una resolución con los nombres de los proponentes precalificados.

Cumplido este último paso en la precalificación, el Metro de Panamá iniciará el proceso de licitación por Mejor Valor con Evaluación separada, invitando en un tiempo razonable a los proponentes precalificados a presentar ofertas de acuerdo a las normas de contratación pública de la República de Panamá.

Las nueve empresas que participaron en la precalificación son: China Railway Group Limited (China Railway), Salini Impregilo, S.A., consorcio HP Joint Venture – Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – POSCO, consorcio ACPC Línea 3 Acciona Construcción S.A. y Power Construction Corporation of China Limited. (China Power), consorcio Oriental Metro Línea 3 – China Harbour Engineering Company Ltd. y Beijing Urban Construction Group Co. (CHEC), consorcio Línea 3 FCC-CICSA-SKEGFCC Construcción, S.A.; Carso Infraestructura y Construcción, SK Engineering & Construction CO., LTD.

Además presentaron propuestas: Astaldi, S.p.A., consorcio Línea 3 Monorail Panamá Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL), Andrade Gutierrez Engenharia, S.A. y Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A. (sucursal Panamá – Mota-Engil) y China State Construction Engineering Corporation Ltd. (China State).

